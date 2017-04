Los mejores zapatos para regalar el Día de la Madre

El Día de la Madre se celebra tradicionalmente el primer domingo del mes de mayo, por lo que este año será el próximo 7 de mayo, es decir, en menos de tres semanas, lo que significa que muchos hijos ya están buscando el regalo perfecto para su progenitora. Una camisa, un viaje, un producto cosmético, un libro… Son tantas las posibilidades que nuestra cabeza puede explotar si pensamos en todas a la vez.

Si no tienes ni idea de cuáles son los modelos de calzado que se llevarán durante los próximos meses, pon atención a este artículo, porque aunque algunos repiten, vuelven con importantes novedades, ¡toma nota de todo!

1. Brogues

Es el calzado estrella de la temporada tanto en hombre como en mujer. Son zapatos planos de cordones que se pueden combinar con cualquier tipo de look. Los hay desde los más básicos en color negro a mucho más recargados con mezcla de distintos colores, tonos plateados, dorados o brillantes. La realidad es que marcarán tendencia en su estilo y se pueden utilizar para faldas de vuelo o pitillos, por lo que se ajustan a la perfección a prácticamente cualquier mujer, y tu madre está entre ellas.

2. Hooties

Sin duda, otra de las sensaciones de la temporada, el calzado del año y también la novedad, quédate con su nombre porque lo vas a escuchar hasta la saciedad. Son unos zapatos muy parecidos a los de la típica abuela pero que se han quedado a medio camino de convertirse en una bota o en un tacón, y por tanto son un fantástico híbrido que este verano lucirá la mayoría en sus pies. La principal diferencia con respecto a los zapatos de la abuela reside en que esta vez la forma es más estructurada y también en que no es un calzado plano, puesto que todos los modelos mostrados en las últimas pasarelas dejan patente que son zapatos con tacón. Además, son de piel y los podrás encontrar con todo tipo de tonos, aunque destacarán los dorados, los plateados y los oscuros, así como también con gran variedad de detalles, desde estampados hasta purpurina pasando por bordados, terciopelo e incluso piel escamada.

3. Sandalias

Es el zapato ideal una y otra vez de la temporada veraniega y por ello cada vez más marcas se animan a incluirles algo de tacón para hacerlos aún más elegantes y llamativas. Las sandalias con tacón es el calzado ideal para noches de eventos, celebraciones, ceremonias y dependiendo el modelo también puede ser una buena opción para diario. Su comodidad deriva del hecho de que dan más libertad al pie, que no sólo puede respirar mejor sino que además no está tan encorsetado en el calzado. Este verano van a destacar tres tipos; las sabot, muy similares a los zuecos pero en cuero; las sandalias de tacón con cierre cruzado, y finalmente las que tienen la superficie cruzada, dejando mostrar pocas partes del pie. Decántate por cualquiera de ellas y habrás triunfado con tu madre.