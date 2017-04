5 remedios naturales para aliviar quemaduras solares

Semana Santa ya ha pasado, un periodo que muchos han aprovechado para adelantarse unos días al verano y disfrutar del excelente clima que hemos podido experimentar en alguna de las numerosas costas con las que cuenta España. ¿Has sido uno de los afortunados?

Probablemente si así ha sido, ahora estés sufriendo parte de las consecuencias de un agradable día de sol y playa, más aún si olvidaste aplicarte protector solar, como el que puedes encontrar a buen precio beneficiándote de las ofertas en protectores solares de Belleza Ideal. Si bien es una imprudencia que no debes volver a cometer, no vamos a echarte el ‘sermón’, sino que vamos a ayudarte a que esas pequeñas quemaduras solares desaparezcan con facilidad, así como también vamos a indicarte qué debes hacer para aliviar el dolor de las mismas.

Si la piel no ha sido expuesta previamente al sol, es normal que el primer día y en poco tiempo sufra algunas incómodas quemaduras solares, pero tranquilo, no tienes de qué preocuparte, ya que estas quemaduras menores, las cuales quedan en las capas más superficiales de la piel, pueden tratarse con algunos remedios naturales como los que te contamos a continuación. ¡Toma nota!

Aceite esencial de lavanda

Este aceite destaca por sus numerosas propiedades antisépticas por lo que ofrece dos beneficios principales de cara al cuidado de la piel que ha sufrido quemaduras solares menores. Por un lado ayuda a que la piel se cure de forma rápida y eficaz, y por otro, evita que estas quemaduras dejen antiestéticas cicatrices como puede ocurrir en algunos casos. Es un aceite que puedes encontrar en cualquier tienda de cosméticos y que normalmente se puede aplicar directamente sobre la piel.

Aloe vera

A diferencia del anterior, el Aloe Vera es mucho más conocido como ingrediente para el cuidado de la piel con quemaduras, por lo que quizá alguno de sus beneficios ya te suene. Lo puedes encontrar en numerosas cremas y protectores postsolares, por lo que no dudes en hacerte con uno a base de él. Sana e hidrata la piel, aliviando el escozor que estas molestas quemaduras proporcionan. Además no ocasiona ningún efecto secundario. En caso de que no quieras comprarlo, puedes cortar una hoja y aplicar el jugo que desprende directamente sobre la piel sin problemas.

Tomate

Es un producto que tienes a mano en casa, por lo que se convertirá en un aliado rápido y eficaz. Actúa absorbiendo el calor de la piel y evitando el escozor, relajando así la zona quemada. Coge un tomate, extrae el jugo y aplícalo en la piel.

Miel

No subestimes a este dulce, ya que además de curar la zona quemada puede desinfectarla de forma eficaz. Aplícala con una gasa y no te preocupes por lo pegajosa que dejará tu piel.

Vinagre

Al igual que el tomate, refrescará y relajará la zona quemada, así que no lo dudes, vierte un poco en un vaso, rebájalo con agua y listo, aplícalo sobre tu piel.

Estos remedios solo te ayudarán a aliviar los dolores derivados de estas marcas, en ningún momento te protegerán frente al sol, por lo que insistimos en recomendarte el uso de un buen protector solar. Por supuesto, en caso de que las quemaduras sean profundas, no dudes en acudir a un médico para que las trate.

Estos consejos solo son aplicables para quemaduras menores y únicamente para aliviar los síntomas, no para evitarlas. Si quieres evitar quemaduras solares, recuerda, un buen protector solar con un factor de protección adecuado para tu piel es la mejor solución.