Chollo a la vista: PlayStation 4 con juego y mando al mejor precio

Estamos a punto de llegar al finde, un periodo en el que muchos tienen la oportunidad de disfrutar de unos cuantos días de descanso. ¿Eres uno de esos afortunados? Si es así y no sabes cómo pasar este tiempo libre, una buena opción quizá puede ser invirtiéndolo en alguno de tus hobbies. ¿Te gustan los videojuegos? Si tu respuesta es sí, estás de suerte, puesto que no solo puedes conseguir ahora mismo una PlayStation 4 por menos de 350 euros gracias al chollo que te trae El Mejor Precio, no, sino que además te puedes llevar uno de los últimos juegos que han salido al mercado y un mando DualShock adicional. ¿Buscabas algo mejor?

El juego que te ofrecemos es ‘Horizon Zero Dawn’, un juego de plataformas que cuenta con un modo campaña muy adictivo que os tendrá a ti y a tus amigos enganchados durante horas, recuerda que con esta oferta especial puedes llevarte un mando adicional para que podáis jugar a la vez. Ideal, ¿verdad? Este título es un videojuego de acción, aventura y de mundo abierto desarrollado por Guerrilla Games únicamente para PS4, siendo protagonizado por Aloy, una guerrera paria de la tribu de los Nora, que deambulará por un mundo pos apocalíptico.

Así, podrás charlar y requerir pistas sobre lo que está ocurriendo a otros congéneres de Aloy, cazar máquinas que están invadiendo el espacio natural en el que se desarrolla la historia, descubrir misteriosos animales e incluso explorar por diversas partes de este gran universo especialmente creado para que tú elijas como se va desarrollando la historia.

Además, por si fuera poco, la consola que te presentamos cuenta con 1 TB de memoria de almacenamiento, lo que te permitirá instalar todo tipo de juegos en ella, incrementando así dos veces la capacidad de almacenamiento que normalmente suelen tener otros modelos.