Sudaderas a la moda con un 50% de descuento

Hay cierta tendencia errónea a pensar que la moda o seguir las últimas tendencias puede llegar a ser incomodo, puesto que normalmente son prendas muy selectas que hay que elegir concienzudamente y que en la mayoría de los casos no son precisamente confortables. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que precisamente una de las últimas tendencias en el mundo de la moda es la comodidad, y por ello cada vez más se están difundiendo los look 'sport' o 'sporty chic', los cuales te proponen el uso de prendas deportivas o menos 'elegantes' como sudaderas, o calzado, como zapatillas deportivas.

La realidad es que especialmente las sudaderas han pasado de ser una prenda típica que utilizábamos para hacer deporte, practicar ejercicio o ir por casa, a convertirse en un elemento imprescindible en todo look ‘sporty’ que se precie, además de barato dadas las múltiples ofertas que hay actualmente.

Así, las puedes combinar con camisetas básicas, camisas ‘oversize’, jeans, zapatillas deportivas, converse, tacones, shorts… Además, una sudadera no siempre es ancha ni tiene porqué llevar capucha, desde hace unos años se están comercializando sudaderas finas, talladas y con motivos y estampados elegantes que las hacen idóneas ya no solo para un look ‘sporty’, sino también para un look algo más informal, para salir con tus amigos de tapas o ir de compras. Eso sí, al lavarlas pon precaución, ya que en función del tejido necesitará unas opciones de lavado u otras y ojo, no todas las sudaderas poseen el mismo material.