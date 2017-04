3 looks para triunfar esta primavera

La primavera la sangre altera, pero es que el clima también, si hace unos días disfrutábamos de un sol radiante capaz de transportarnos a aquellos maravillosos meses de verano, nunca sabemos cuándo podemos volver a experimentar de nuevo los días nublados y las lluvias torrenciales que amenazan a nuestro look diario.

Por ello, la primavera es conocida como la estación del ‘entretiempo’, sí, esa en la que lo mismo sales a la calle con unos shorts ajustados o te decantas por aquel abrigo de visón que te compraste en las últimas rebajas, ¡no hay quién acierte! Sin embargo, y tras hacer un exhaustivo estudio de las últimas tendencias de moda, hemos llegado a tu vida para solucionarte eso de mirar en el armario y decidir qué vas a lucir jornada tras jornada, ya sea para ir al trabajo, estudiar, salir de fiesta con tus amigos o hacer deporte, todo vale.

A continuación te vamos a dejar tres looks con los que puedes ganarle perfectamente la batalla al ‘entretiempo’, para los que solo necesitarás hacerte con alguno de los modelitos que te vamos a proponer, los cuales los puedes conseguir a buen precio gracias a los nuevos cupones de descuentos en moda de Descuentos Ideal. Sensacional, ¿verdad? Venga no pierdas más tiempo y apunta estos looks que te convertirán en la más ‘in’ de tu entorno, llueva, truene, relampaguee o así haga un sol digno del Caribe.

1. No sin complementos

Nos encantan los complementos, ya lo sabes, y por ello hemos creado este look especial que es una auténtica oda a lo recargado y a lo barroco en cuanto a moda se refiere, cuanto más mejor, ¡di que sí! Para este look te proponemos unos pantalones de tela con motivos florales muy similares a lo que serían los maravillosos ‘palazzo’, junto a un jersey de tela fina en color rojo. En lo que respecta a los complementos, como te hemos dicho, más y más, un pañuelo de seda estampado que te aportará una gran sofisticación y el cual lo puedes adherir a tu bolso, pelo, o cuello; un bolso marrón; un brazalete de color negro y por supuesto unas alpargatas de diseño en color azul, ¿te gusta?

2. ¡Se lleva el rosa!

Vale que los tonos pastel sean una garantía de éxito desde hace años, pero es que en los próximos meses el rosa va a ser un ‘must have’ en todas regla. Por ello, si eres algo menos atrevida y los motivos florales te echan para atrás, o directamente no te apetece ir recargada de complementos, olvídate del look anterior, hemos preparado este, que destaca por ser mucho más neutro. Te proponemos un juego cromático entre tonos crema, rosas y greige con un look que destacará por unos pantalones con estampado neutro de cuadros grises y blancos, una blusa blanca con cuello redondo y ajustado, y por supuesto una americana rosa palo. Si quieres atreverte con unos tacones en punta de color marrón son más que bienvenidos, pero unas zapatillas blancas y con suela alta, también, ¡tú decides!

3. Ante todo, cómoda

La comodidad es la clave esencial de este último look que te proponemos, ¿qué tal unos shorts acompañados de una camisa y unas converse? Introduce la camisa por dentro de los shorts, sacando fuera solo una parte, así le darás un toque algo más juvenil al ‘outfit’. Si crees que el frío puede hacer su aparición no te olvides de una buena cazadora, te aseguramos que irás cómoda y sobre todo a la moda.

Comparte estos looks con tus amigas y así podrás ver como les queda el resto a ella, quizá te animas con los más rompedores, ¿no?