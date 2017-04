¿Cuál es el mejor método de depilación masculina?

Se acerca el verano, y ya estamos en primavera, con todo lo que ello conlleva, ponerse a dieta, alejar de nuestra vida los vicios, ir ahorrando, sacar ropa más fresca y claro, llega también el temido momento al que no tenemos porqué hacer frente durante el resto del año, la depilación.

Si bien este concepto tradicionalmente se ha relacionado con las mujeres, desde hace unos años cada vez son más los hombres que se decantan por lucir piernas, torso, espalda y axilas libres completamente de pelo, por lo que relacionar la depilación con las chicas es cosa de la prehistoria.

Sin embargo, a pesar de que el 60% de los hombres también deciden depilarse, ya sea por higiene, estética, moda o comodidad a la hora de practicar deporte, sí es cierto que la técnica empleada no tiene porqué ser la misma que la que emplean muchas chicas, puesto que la fuerza del vello no es la misma, suele ser mucho más fuerte el vello del hombre, el color es más oscuro, la piel es más sensible al no ser tan común que utilicen decenas de hidratantes y cosméticos sobre sus pieles, aunque dependerá de caso particular, y sobre todo, la rapidez con la que crece el vello tampoco es la misma. Por todo ello, hay algunas técnicas más aptas para chicos que otras, como de las que te puedes beneficiar con las ofertas en depilación de Belleza Ideal. A continuación te contamos todos los detalles de las más utilizadas.

Cuchillas

Es la opción más barata y por la que se decantan numerosos hombres, por aquello de que también es muy rápida. Sin embargo, si tuviéramos que colocarla en un ‘top técnicas de depilación’, definitivamente quedaría última, ya que no solo en algunas zonas sensibles y finas no se deben utilizar, como por ejemplo en la pelvis y genitales, ya que podría dañarlos, sino que además el vello aparecerá en pocos días y con mayor fuerza aún, por lo que no a las cuchillas claramente. Esto también se aplica a cremas y geles de depilación que te prometen milagros que jamás llegan a cumplir realmente.

Maquinillas eléctricas

No son una mala opción, pero definitivamente tampoco son la mejor. Si bien es cierto que son menos agresivas en la piel, son algo más caras y el vello, aunque no tardará en aparecer días, sí lo hará en semanas, por lo que tampoco son la mejor alternativa en lo que a depilación masculina se refiere. En cambio, esta sí es la mejor opción para las chicas, ya que su vello, por lo normal, suele ser suave y fácil de retirar.

Depilación con cera

Sí señores, esta sí es una buena alternativa, aunque tampoco la mejor. Se ha quedado a un solo puesto de convertirse en la técnica que todo hombre debería utilizar para depilarse, ya que sigue siendo una opción relativamente económica, cómoda, ya que se puede realizar en casa, y muy eficaz, puesto que arranca el vello de raíz y te permitirá vivir sin él durante un mes al menos. El ‘pero’ que le ponemos es que suele ser algo dolorosa, por lo que partiendo de la base de que la piel del hombre suele ser más sensible debido a que generalmente no suele estar bien hidratada ni cuidada, quizá no es lo que más te gustará.

Depilación láser

Vale, estarás pensando que hemos dejado para el final lo más caro, pero es que sin duda es la mejor opción y te lo argumentamos. El vello del hombre suele ser por lo general muy resistente y oscuro, por lo que si quieres quedar libre de él no te servirá ni una cuchilla, ni una maquinilla, ni tampoco la depilación con cera, ya que tarde o temprano va a volver a aparecer y peor aún, más resistente y oscuro de lo que ya era. ¿Te acuerdas cuando los Gremlins se multiplicaban porque les echaban agua? Pues igual. Es una opción cara pero con ella quemarás todo tu vello, evitando que vuelva a hacer su aparición en tu cuerpo. Además, se puede realizar en prácticamente todo el cuerpo, es higiénica, no tiene efectos secundarios y no daña la piel. Motivos le sobran, ¿verdad?

No obstante, tampoco tienes que asimilar estos consejos como unos ‘mandamientos’ que debes cumplir sí o sí. Como te hemos comentado anteriormente cada técnica de depilación le puede ir mejor o peor a uno u otro hombre en función de su tipo de piel y vello, pero por norma general sí es cierto que la más eficaz para los hombres y la más duradera es la depilación láser. Eso sí, esta técnica suele ser permanente, por lo que si solo quieres deshacerte del vello durante el verano, no lo dudes, la depilación con cera es tu solución.