4 trucos para arreglar productos de maquillaje en mal estado

Ser un ‘beauty lover’ tiene un precio, ya que los productos cosméticos, además de que no son a veces tan baratos como nos gustaría, a no ser que te beneficies de las ofertas en cosméticos de Belleza Ideal, tampoco son precisamente pocos, puesto que aproximadamente un neceser suele incluir 10 o 15 productos, desde crema hidratante hasta máscara de pestañas, pasando por pintalabios, gloss, lápiz de ojos, sombras, y en definitiva un largo etcétera.

Por ello, normalmente ponemos mucho cuidado en que estos productos puedan durarnos lo máximo posible, pero claro, nada en esta vida es eterno, y menos un pintalabios, por lo que en la mayoría de las ocasiones este objetivo no suele cumplirse. Se te cae la caja de polvos al suelo y se rompe, la paleta de sombras sufre un golpe y se hace añicos, el pintalabios se parte, el rimmel se seca…

Seguro que estas situaciones te resultan familiares, y las consecuencias aún más, tirar a la basura esos productos que han sido víctimas de desafortunados accidentes o descuidos por tu parte a pesar de que no te han costado precisamente baratos. Sin embargo, a partir de hoy no será así, ya que aunque no lo creas la mayoría de esos problemas tienen solución. Sí, tus cosméticos pueden seguir siendo útiles, así que no tires ninguno. ¿Cómo? ¡Te lo contamos a continuación!

1. Si el lápiz de ojos ha perdido el color...

Muchas veces olvidamos por completo algunos instrumentos que tenemos en el estuche y cuando queremos volver a hacer uso de ellos ya es demasiado tarde. ¿Te suena verdad? Si cuando has vuelto a recordar aquel lápiz de ojos que te compraste y que te encantó te has percatado de que el color ya no es el mismo que aquel que fue, no te preocupes, hay solución. Dale viveza al color aplicándole un poco de calor, pero sin derretir la punta. Esto lo puedes hacer con un secador de cabello. Evita que la punta esté muy caliente, ya que de lo contrario te quemarás.

2. Si tu máscara de pestañas se ha endurecido o se ha secado...

Al igual que ocurría con el lápiz de ojos puede darse el caso de que por no utilizarla tu máscara de pestañas se endurezca o se seque, más aún si ha entrado algo de aire al frasco en el que está almacenada. En este caso ciérralo de nuevo y colócalo en un vaso de agua caliente. Déjalo dentro del vaso durante 10 minutos y después comprueba como vuelve a tener esa textura cremosa que había perdido.

3. Si tu maquillaje compacto se ha roto…

A veces llevamos tantos productos en el neceser que un descuido puede llevarnos a que ese maquillaje compacto que tanto nos gustaba aterrice en el suelo, convirtiéndose así en añicos. ¿Un drama? No, si sabes cómo restaurarlo. Básicamente lo que debes hacer es recoger la mayor cantidad de producto que puedas con ayuda de un folio y posteriormente machacarlo con un cuchillo hasta que se haga polvo. Una vez que tengas únicamente polvo de maquillaje, agrégale unas gotas de alcohol, mézclalo todo con una cuchara y con la cuchara comienza a compactar los polvos hasta que la superficie quede lo más uniforme posible, dentro del envase en el que venía el maquillaje. Si ya ha recuperado su forma natural, presiona con un algodón para eliminar el alcohol restante. Déjalo secar durante un día y comprobarás que tus polvos compactos vuelven a ser los que fueron.

4. Si la barra de labios se divide en dos…

Seguro que también te ha pasado alguna vez. El exceso de calor puede ‘derretir’ parte de tu barra de labios, debilitándola hasta tal punto que a veces se puede llegar a romper en dos partes. Si te ha pasado, no la tires, ya que tiene solución, y no, no es quedarte solo con una de las partes de la barra de labios, no, la vamos a arreglar. Solo tienes que introducir las dos mitades en el congelador durante 20 minutos. Después sácalas y con un mechero calienta la base de la parte rota para poder fundirla con la parte que está aún dentro del envase del labial. Tras ello vuelve a colocar la barra, con las mitades ya unidas, durante 10 minutos en el congelador. ¿Te ha sorprendido el resultado?

Esperamos que con estos trucos, no compres cosméticos a lo tonto, sabiendo aprovechar al máximo los tuyos. ¡La belleza cuesta, pero si sabes cómo aprovechar los cosméticos, puede ser muy barata!