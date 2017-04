Consigue pilas recargables por 13 euros con este chollo

En la actualidad muchos aparatos que utilizamos a diario en nuestra vida dependen de la carga de una batería, pero ello no significa que no haya otros cuantos que aún siguen requiriendo de la alimentación que solamente pueden darle pilas. Es cierto que estos dispositivos que renuevan la vida de nuestros artículos son algo caros, pero eso es porque no conoces las pilas recargables, las cuales además de que son muy económicas, más aún si te beneficias del chollo de Mejor Precio, con el que las puedes encontrar por 13 euros, sino que además duran mucho más, por lo que no necesitarás comprar constantemente. Ideal, ¿verdad?

La realidad es que hay una gran variedad de aparatos que aún hacen uso de pilas, calculadoras, cámaras fotográficas, relojes, reproductores de música, mandos a distancia…. Dispositivos que se han convertido en parte de nuestra vida y cuyo uso se agota con facilidad, por lo que las pilas recargables pueden ser una gran ventaja y un gran acierto económico a raíz de las rebajas con las que las puedes encontrar.

Ventajas de las pilas recargables

Las pilas generan electricidad a través de procesos químicos y están compuestas por dos placas de metal de distinta carga separadas por una sustancia que permite el paso de electricidad entre las dos placas. Sin embargo, las pilas recargables no son idénticas a las convencionales, ya que las primeras se pueden recargar hasta 300 veces, pudiendo ser utilizas así hasta 1.000 veces más que las convencionales, y además contaminan menos, ya que al poder ser utilizadas durante más tiempo, no compramos tantas y por tanto no desechamos tantas al medioambiente. ¿Qué te parecen estas ventajas?