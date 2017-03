4 cremas faciales imprescindibles para los hombres

Quedan muy pocos días para que se celebre el Día del Padre. ¿Aún no tienes el regalo para el tuyo? Te recomendamos que lo consigas cuanto antes, ya que es probable que en las próximas 24 horas prácticamente todos los productos se agoten, por aquello de que quedan solo dos días para que se celebre esta cita tan especial. Si la creatividad no es uno de tus puntos fuertes, y por ello aún no sabes ni siquiera qué le vas a regalar a tu progenitor, has pensado en sus hobbies y aficiones, quizá pensando en ellas encuentras el mejor regalo.

En esta línea, si tu padre es un ‘beauty lover’, la mejor elección para este día es que te decantes por algún producto relacionado con la cosmética y el cuidado estético. ¿Qué tal un sérum para después del afeitado? ¿Una espuma fijadora para el cabello? ¿Un gel abdominal? Hay una gran variedad de posibilidades, entre ellas por ejemplo también destacan las cremas faciales, ya que la piel del hombre y la mujer necesitan propiedades diferentes, de ahí que existan cremas faciales especialmente indicadas para hombre, como las que puedes encontrar a buen precio beneficiándote de las ofertas en cremas faciales de Belleza Ideal, pero si no tienes ni idea de cómo decidir, a continuación te vamos a indicar cuáles son las mejores cremas faciales para hombre que puedes encontrar. ¡Toma nota!

1. Vita Lift

Vita Lift es una de las cremas más exitosas del mercado y es responsabilidad de Men Expert L’Oreal. Gracias a esta crema tu padre conseguirá tensar, disimular, prevenir y dar firmeza a las arrugas, luciendo una piel joven, luminosa y altamente hidratada. Si es un apasionado del cuidado de su piel, no lo dudes, consigue Vita Lift por menos de 12 euros y rejuvenécele.

2. Hydra Mag C+

Esta crema es perfecta para esos días en los que habría sido mejor no levantarse. Destaca por ser el primer tratamiento anti-fatiga de Vichy Homme y con ella tonificará su piel y reducirá las marcas de fatiga, especialmente en el contorno de ojos, que suele ser la zona más afectada por este problema. Posee componentes activos como magnesio, vitamina C y Dextrano que recargará su piel, hidratándola de forma eficaz e intensa, lo que se traducirá en una piel tonificada y libre de bolsas y ojeras.

3. Protector hidratante

Hay muchos hombres que aman el cuidado estético, pero la falta de tiempo les obliga a renunciar a ello. Por este motivo Nivea Men ha creado un protector hidratante especialmente indicado para esos hombres que quieren cuidar su piel, pero que no disponen del tiempo suficiente como para dedicarle un profundo cuidado rutinario. Se trata de una crema multifunción, que posee una alta carga de principios activos y que se encarga tanto de alisar arrugas y eliminar imperfecciones, como de hidratar la piel.

4. Baume Super

Esta crema de Clarins Men está compuesta de ácido hialurónico, auxinas de girasol y extracto de cardo azul de los Alpes, teniendo como principales beneficios que contribuye a restaurar las reservas de agua de la piel, proporciona un efecto tensor en la piel y calma y protege de la contaminación.