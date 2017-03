Así puedes borrar las arrugas de tus ojos

La vida pasa, y nosotros pasamos con ella. Por ello, evitar que aparezcan en nuestro rostro y cuerpo signos que denoten el paso del tiempo es prácticamente imposible. No obstante, si bien la fuente de la eterna juventud aún no ha sido inventada, la realidad es que numerosos cosméticos, como los que puedes conseguir beneficiándote de las ofertas en productos anti arrugas de Belleza Ideal, pueden ayudarnos a quitarnos unos cuantos años de más.

Sin embargo, no solo los cosméticos pueden convertirse en nuestros grandes aliados para parecer más jóvenes, ya que llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico diariamente, evitar situaciones de estrés y dejar atrás los vicios, también pueden proporcionarnos numerosos beneficios de cara a este fin.

De entre las muchas zonas que tenemos, los ojos son los más afectados, ya que es una zona sensible y fina, que tiene menos colágeno y elastina, una micro circulación más lenta, y la cual utilizamos constantemente, por lo que necesita un cuidado especial si no queremos que las arrugas se noten de forma tan intensa que terminen derivando en las odiadas patas de gallo o empezar a desarrollar bolsas y ojeras. Como no queremos que tengas que sufrir por este mal, a continuación vamos a darte siete consejos con los que sin duda dirás adiós a las arrugas en tus ojos. ¡Toma nota!

1. ¿Ves bien?: es recomendable que acudas al oftalmólogo para que compruebe si necesitas gafas o si tienes mal la graduación de tu vista. Así evitarás forzar la vista y por tanto también forzar la musculatura visual, lo que se traduciría en el desarrollo de arrugas de expresión.

2. Sí al contorno de ojos: las cremas hidratantes faciales no suelen actuar de forma eficaz sobre el contorno de ojos, por lo que necesitas un producto especialmente indicado para esta zona, ya que son pieles totalmente distintas. Te recomendamos que te hagas con un contorno de ojos para el día y la noche, hecho a base de retinol, que te proporcione hidratación, energía y protección.

3. Cuidado con el móvil: si miras de forma continua dispositivos móviles y ordenadores dañarás tu vista y poco a poco la tendrás más cansada, lo que te llevará a forzarla y por ende a desarrollar arrugas.

4. Duerme lo que necesites: aunque es bueno madrugar, a veces no es del todo lo que realmente necesitamos, ni nosotros ni nuestra piel, puesto que un mal descanso hará que tu rostro luzca más cansado, así como que tus ojos aparezcan hinchados.

5. No apoyes la barbilla en tu mano: si lo haces harás que la piel alrededor de los ojos y las mejillas se estire y por tanto que pierda firmeza con el paso del tiempo.

6. Desmaquíllate: no quitarse el maquillaje al volver a casa no solo puede convertirte en un auténtico mapache al día siguiente, no, también puede ocasionar que la piel no transpire correctamente al estar taponada con el maquillaje y por tanto que se desarrollen pequeñas arrugas.