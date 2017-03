El Día del Padre, el cual se celebra el próximo 19 de diciembre, es un momento perfecto para obsequiar a nuestro padre con un regalo, ya sea físico o simbólico. Así le demostraremos cuanto le admiramos y el cariño que sentimos por él.

Si bien son muchas las personas que ya han comprados sus regalos, seguro que hay otras cuantas que aún no saben ni qué le van a regalar. ¿Te encuentras entre ellos? A veces pensar en lo básico y sobre todo en lo necesario, no es una mala opción, puesto que esto se puede traducir en un éxito asegurado.

Un regalo muy común de cara al Día del Padre son los productos relacionados con la estética, como por ejemplo, una máquina de afeitar, una crema hidratante, un set de perfume o por qué no, un after shave, pero no un after shave cualquiera y barato, no, uno que realmente le aporte beneficios a la piel de nuestro padre. ¿Qué? ¿Te hemos convencido? Si es así, a continuación vamos a detallarte las características del mejor after shave, el cual podrás encontrarlo a gran precio beneficiándote de los cupones de descuentos en artículos masculinos de Descuentos Ideal.

En primer lugar, te recomendamos que el after shave que elijas sea libre de alcohol o que en el caso de que contenga este componente, sea en poca cantidad, ya que de lo contrario tu padre sufrirá mucho picor y escozor, más aún si tiene la piel sensible, puesto que al quedarse los poros abiertos, el daño será mayor. También deberías fijarte en que sea hipoalergénico.

Por otro lado, es importante que antes de comprar un after shave para tu padre te fijes en su tipo de piel, así podrás tener en cuenta otra característica clave de los after shave, es decir, la multifunción. Un after shave no tiene un único fin, sino varios, además de proteger la piel y evitar la irritación de la misma tras el afeitado, el after shave también puede eliminar la sequedad excesiva a la par que el exceso de sebo ¿Cómo? Dependiendo si es un after shave con función hidratante o con función reguladora. Si tu padre tiene la piel seca te recomendamos un after shave hidratante, en el caso de que sea todo lo contrario y tenga la piel muy grasa, decántate por un after shave con función reguladora del sebo para evitar que se creen en su rostro brillos innecesarios.

Por último, te recomendamos que te fijes en los ingredientes a base de los que está hecho. Así pues, suelen ser altamente recomendables los after shave, ya sea en formato bálsamo o de loción, que estén hechos a base de o contengan extractos de manzanilla o aloe vera, ya que son dos ingredientes que además de hidratar la piel de forma eficaz, previenen la aparición de rojeces y sobre todo actúan sobre las posibles cicatrices que tu padre se ha podido realizar mientras se afeitaba.

En conclusión por tanto, el mejor after shave de tu padre debe ser libre de alcohol o perfumes, tiene que poseer u ofrecer multifunción, ya sea reguladora del sebo o hidratante, y debe contener extractos de aloe vera o manzanilla. Si cumple con las tres condiciones, algo difícil, estarás ante el mejor after shave, con el que tu padre podrá olvidarse de los problemas derivados del afeitado. Recuerda que sus principales beneficios son que refresca, suaviza, hidrata y desinfecta la piel a la vez que la calma, cicatriza y devuelve su equilibrio natural, así que no lo dudes y regálale bienestar este próximo Día del Padre.