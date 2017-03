Los asombrosos beneficios de la quínoa

Con abril a la vuelta de la esquina y la primavera tocando a nuestra puerta son muchos los que ya empiezan a pensar en una cosa, la ‘operación bikini’. El tiempo vuela, es cierto, y cuando menos lo esperes habrá llegado el verano, con todo lo que eso supone, lucir palmito, obtener bronceado y en definitiva, comprobar si todos esos sacrificios o excesos, según cada caso, al final han terminado pasándonos factura. Si bien ya es un poco tarde para conseguir ‘el cuerpazo’ del verano, existen algunas formas de conseguir al menos que los ‘michelines’ abandonen nuestra silueta. ¿Cómo? Exacto, con dieta.

Existe una tendencia errónea a pensar que la dieta es morirse de hambre en el intento, pero nada más lejos de la realidad, ya que existen alimentos que con un gran sabor pueden aportarte las mismas calorías y beneficios que por ejemplo un trozo de lechuga. ¿Cuáles? Pues entre ellos la quínoa. ¿La qué? Quínoa, no nos hemos vuelto locos. Se trata de una semilla que proviene de los Andes, que es rica en vitaminas y minerales y que puede consumirse como cereal, aportando muchas ventajas para aquellos que quieren cuidar su físico sin perder masa muscular. ¿Ideal no crees? La puedes encontrar en una gran variedad de productos y a un gran precio, más aún si te beneficias de las ofertas en productos con quínoa de Belleza Ideal. Sin embargo, si aún no te decides, a continuación te vamos a contar los mejores beneficios de este ingrediente clave de tu dieta a partir de ahora.

Es un alimento completo

La mayor parte de sus calorías se encuentran en forma de hidratos de carbono complejos y además contiene cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos y grasas insaturadas, por lo que es rica en nutrientes. De ahí que haya sido considerada como uno de los alimentos más sanos que existen, uno de los cultivos con gran futuro para la humanidad e incluso una gran fuente para paliar los problemas de desnutrición.

Beneficiosa para diabéticos y celíacos

Este ingrediente es perfecto para la dieta de personas celíacas, ya que no contiene gluten, así como también para los diabéticos, ya que por su alto contenido en fibra y su mayor aporte proteico, tiene un bajo índice glucémico, lo que la lleva también a ser ideal para las personas que quieren adelgazar.

Previene el estreñimiento

Si te cuesta ir al baño, la quínoa es la mejor solución, ya que debido a su alto nivel de fibra, mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento continuo.

Controla el colesterol

Además de ser ideal para personas con diabetes y celíacas, si tienes colesterol, también debe ser un ingrediente fundamental de tu dieta, puesto que controla los niveles de colesterol en sangre debido a que su fibra y lípidos insaturados favorecen el perfil lipídico en el organismo, lo que también problemas cardiovasculares.

El mejor complemento para los deportistas

Es una excelente fuente de energía para los deportistas, puesto que actúa de forma similar a la avena, al ser rica en minerales y proteínas. Además, contiene los nueve aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para construir el músculo y recuperarse de los entrenamientos duros, por lo que para todas esas personas que quieren aumentar masa muscular sin ganar ni un solo gramo de grasa, es el mejor aliado.

¿Y? ¿Conocías todos estos beneficios? ¿Cómo cocinas tú la quínoa? ¡Cuéntanoslo!