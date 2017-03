Las últimas novedades en deporte que no puedes perderte

El verano está a la vuelta de la esquina y la llegada inminente de la primavera nos lleva a empezar a deshacernos de ropa y mostrar cada vez más partes de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Estás notando que los excesos pasan factura verdad? Si bien ya es un poco tarde para llegar a junio con un cuerpazo, al menos sí estás todavía a tiempo de quitarte de encima esos cuantos kilos de más que amenazan tu figura esculpida por los dioses. ¿Cómo? Fácil y sencillo, con dieta y ejercicio.

En los últimos años cada vez son más las personas que se animan a realizar deporte, ya no solo por cuidar de su físico, sino por lo realmente beneficioso que es para la salud, previniendo entre otras, enfermedades cardiovasculares. Quizá por ello, se están generalizando varias actividades que se están convirtiendo en la mejor forma de poner a tono nuestro cuerpo, sin que ello suponga una gran esclavitud en nuestra vida. Actividades divertidas, gratificantes y que prometen hacerte sudar, perder grasa, y no morir en el intento. Si estabas pensando en ponerte a dieta o en controlar tu apariencia física, te vamos a presentar tres actividades novedosas, que no tienen porque ser monótonas ni costosas y que solo requerirán ganas y una equipación adecuada, como la que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en ropa y material deportivo de Descuentos Ideal, para poder llevarlas a cabo.

La primera de ellas es BodyPump, una actividad que normalmente se realiza en gimnasios y centros de bienestar y que tiene como principal finalidad tonificar el cuerpo de forma rápida pero intensa. Básicamente son clases de 45 minutos en las que se trabaja toda la musculatura del cuerpo utilizando para ello peso en barras y discos. Este tipo de ejercicio permite aumentar el gasto calórico hasta 24 o 48 horas después del desarrollo de la actividad y acelera el metabolismo, permitiéndote lucir una figura esbelta en tan solo unos meses si la practicas dos o tres días a la semana, el máximo recomendado.

Si las pesas y la tonificación no terminan de ser uno de tus fuertes, también puedes decantarte por practicar algo de ‘running’, el conocido como “nuevo padel”, ya que cada vez más y más personas se decantan por practicarlo. A diferencia de la actividad anterior, en esta ocasión no necesitas pagar para practicarla, puesto que aunque a veces se realiza en circuitos de interior, normalmente puedes ponerla en práctica perfectamente en la calle o en la montaña, posicionándose como la actividad perfecta para todos aquellos que aman la naturaleza y el aire libre. Su trabajo te beneficiará en lo que respecta a respiración, salud cardiovascular y quema de calorías, aunque también suele ser útil para tonificar los músculos de las piernas.

No obstante, en algunos centros y gimnasios ponen en marcha grupos de corredores, por lo que si te gusta correr en compañía, no lo dudes y apúntate. Eso sí, independientemente de que lo hagas pagando o no, cuenta con un buen calzado que sea confortable, ya que lo necesitarás.

Finalmente, la última actividad que te recomendamos es B3B, una nueva disciplina que mezcla diversas actividades o el trabajo de ellas, como bicicleta, boxeo y ballet, en sesiones de aproximadamente 45 minutos, consiguiendo así un entrenamiento completo y eficaz con el que estilizarás tu figura, quemarás grasa y tonificarás tu cuerpo. El objetivo es conseguir un cuerpo femenino y sexy gozando de un estado de ánimo positivo ¿La practicarás?