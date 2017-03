Los mejores productos para el cuidado de la barba

Se acerca el Día del Padre, el próximo domingo 19 de marzo serán muchos los padres que recibirán un regalo con motivo de esta fecha especial. ¿Será simbólico? ¿Será físico? No importa, lo realmente importante es que te acuerdes de él en este día y que le trates algo más especial que el resto del año, ya que a nadie amarga un dulce.

Decidir un regalo puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza, más aún si la creatividad no es uno de tus puntos fuertes, pero siempre hay clichés por los que te puedes decantar, como un reloj, una corbata, unos zapatos…. No obstante, pensar en su día a día y en qué le puede llegar a hacer falta es también otra alternativa perfecta para descubrir el regalo perfecto. Siguiendo la última moda, muchos hombres están olvidando aquello de afeitarse, puesto que sí, las barbas son tendencia, pero claro, hay una inmensa diferencia entre dejar de afeitarse y parecer un ‘homeless’, por lo que, ¿qué tal si le compras a tu padre un producto para el cuidado de la barba? Seguro que te lo agradece no solo él, sino también tu madre, harta de que le raspe con esa barba descuidada y agresiva. En Belleza Ideal tenemos una amplia gama de este tipo de productos, los cuales puedes conseguir muy baratos con las ofertas en productos para el cuidado de la barba, pero si estás algo perdido con respecto a ellos, hemos seleccionado algunos que consideramos los más eficientes. ¡Échales un ojo!

Balm citrus

‘Balm citrus’ es un bálsamo perfecto para regalar en el Día del Padre, siempre y cuando tu padre tenga barba, ya que de lo contrario no tendrá mucha más utilidad. Este bálsamo sirve para hidratar la barba, evitando que el vello que la compone sea duro y agresivo, y permitiendo además que pueda ser moldeada con facilidad, pudiéndola fijar al estilo que tu padre quiera. Además, también tiene como fin disimular una barba con huecos, rellenándola gracias a la propia sustancia del bálsamo. Posee una textura sólida y se posiciona prácticamente como un híbrido entre acondicionador y cera, ya que hidrata y fija. ¿Has visto algún 2x1 mejor?

Bepop

Existe una tendencia errónea a pensar que la barba puede ser lavada con un champú normal, es decir, con ese con el que limpiamos nuestro cabello día sí y día también, pero nada más lejos de la realidad, ya que si hasta para el propio cabello existen distintos tipos de champú, la barba no es una excepción y por eso en el mercado puedes encontrar una gran variedad de champús orientados a este fin. Precisamente, Bepop es un excelente champú para vello facial que permitirá que la barba de tu progenitor quede totalmente limpia. Este champú lleva otros ingredientes diferentes al normal como puede ser el panthenol o la glicerina, de ahí que sea tan eficaz de cara a realizar un cuidado eficaz de la barba, limpiando, hidratando y suavizando el vello facial.

Irish Mosh

Este artículo no es ni un champú ni tampoco un bálsamo moldeador, se trata de un aceite que no solo puede utilizar un chico con barba frondosa, sino también aquellos que tienen la barba algo más final y recortada. Sirve para minimizar los picores de la barba, dar brillo, ablandar y suavizar el vello facial, así como también para proteger la piel de posibles pelos enquistados tras el afeitado o tras recortar la barba. Además, este aceite también le permitirá rebajar el encrespamiento en caso de que su barba sea excesivamente rebelde.