¿Sabías que estos errores pueden acabar con tu manicura?

Cada vez está más cerca la primavera, una época que destaca porque dejamos atrás el exceso de ropa y vamos cada vez más ligeros y frescos, y claro, con todo lo que eso significa, depilación, manicura y pedicura, entre otras actividades que se vuelven una rutina semanal. Aunque para muchas personas llevar a cabo estas tareas estéticas puede convertirse en algo tedioso, hay otras cuantas a las que les encanta, ya que les relaja o incluso les ayuda a sentirse mejor consigo mismas.

Esto se debe a que no son tareas sencillas. Si bien la depilación no es una actividad muy complicada, pintarse las uñas, ya sea de los pies o de las manos, sí puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza. Aunque parece una tarea fácil, la manicura no está hecha para todos y todas, menos aún si hablamos de ‘nail art’, puesto que esta dependerá de la técnica que utilices y sobre todo de no cometer errores comunes como los que el 70% de las personas que se pintan las uñas cometen. No obstante, como no queremos que a ti te pase, además de ofrecerte ofertas en esmaltes y productos de manicura de Belleza Ideal, te vamos a indicar algunos errores muy comunes que se cometen al pintarse las uñas. ¡Toma nota de ellos!

¿Usas base?

Me atrevería a decir que más de la mitad de las personas que se pintan las uñas, o que se realizan algún tratamiento estético en las mismas, no conocen realmente la importancia del uso de una base previa al esmaltado. Este tipo de productos, que se denominan bases coat, no solo protegen a la uña, fortaleciéndola y evitando que se astillen, sino que suelen permitir que el acabado de la manicura sea más duradero y que el color de la misma sea mucho más intenso a la par que natural. De ahí que sea tan importante que antes de realizar cualquier tratamiento en tus uñas, uses un gel o esmalte base. No hacerlo es uno de los errores más comunes en este tipo de tareas estéticas.

¿Sigues los tres pasos para aplicarte el esmalte?

Quizá por pereza, costumbre o quién sabe, puede que hasta por desconocimiento, la inmensa mayoría de veces a la hora de pintar las uñas, los responsables, más aún si no son profesionales, suelen acudir a la misma técnica y método, pintarlas como si se tratara de un recortable de colorear. Un error grave, ya que aunque no lo creas, la forma correcta de aplicarse el esmaltado es en tres pasos.

En primer lugar, debes aplicar un poco de esmalte en el centro, y después hacerlo en cada uno de los lados laterales que te han faltado, solo así conseguirás que el resultado sea uniforme. Después, una vez que toda la superficie de tu cutícula se encuentra impregnada del color del esmalte, entonces debes aplicar una segunda capa, siguiendo el mismo proceso. Esta segunda capa se aplica con el objetivo de pulir y cubrir posibles zonas que hayan quedado sin esmalte.

¿Te lavas las uñas?

Venga, seguro que te ha ocurrido alguna vez. Ves en una revista, en Instagram o en la televisión una manicura que te cautiva y decides probarla. Lo haces, notas que el color no te favorece o no te termina de convencer, ¿y ahora qué? Claro, la mejor solución siempre es aplicarse otro color encima para evitar que se vea el desastre que hemos cometido. Pues te equivocas, ya que no solo se notará que estás intentando cubrir algún que otro desastre, no, es que muy probablemente el color se irá levantando progresivamente hasta que se vuelva a ver el que había debajo, por lo que no habrás conseguido tu objetivo y además habrás gastado esmalte en vano.

Por ello, antes de aplicar cualquier esmalte y en general, antes de pintarnos las uñas, es fundamental que las limpiemos, de forma que no quede ni un solo resto de esmaltes anteriores. Las uñas tienen que respirar y si aplicamos un producto sobre otro, se crean capas que pueden asfixiar a la cutícula, volviéndola amarilla y débil.

Esperamos que estos consejos te hayan servido y que a partir de hoy puedas lucir unas cutículas sanas y en perfecto estado.