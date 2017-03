Lo que necesitas saber antes de comprar unas zapatillas deportivas para tu padre

Este próximo domingo se celebra el Día del Padre, por lo que quizá estás pensando ya qué regalarle a tu progenitor en este día tan especial para él, o quién sabe, quizá has sido tan precavido o precavida que incluso ya tienes el regalo que le vas a dar. Si bien esto sería lo ideal, los españoles somos de comprar a última hora, por lo que es muy probable que aún no cuentes con este presente en tus manos.

También puede darse el caso de que aún no tengas ni idea de qué regalarle a tu progenitor. ¿Una corbata? ¿Un móvil de última generación? ¿Un álbum de fotos en el que salgáis siempre juntos? Aunque estos regalos no están nada mal, a veces la gran mayoría se decanta por los artículos deportivos, ya que además de que suelen ser más baratos, las marcas ofrecen promociones y descuentos exclusivos para que la compra sea aún más rentable. Quizá por ello, hayas pensado en regalarle unas zapatillas deportivas, como las que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en zapatillas deportivas de Descuentos Ideal. Si no tienes ni idea de cómo elegir unas, a continuación te vamos a contar algunas cosas que necesitas saber antes de comprarlas ¡Toma nota!

En primer lugar es importante tener en cuenta el tipo de deporte que practica tu padre y por tanto para aquel para el que le quieres comprar las zapatillas deportivas. Hay zapatillas específicas para cada deporte o actividad física, así que compra aquella que más se ajuste a lo que hace, a su nivel de práctica y al tipo de suelo que va a pisar y en el que va a trabajar. Por ejemplo, si normalmente entrena en el gimnasio, quizá puedes decantarte por unas zapatillas denominadas ‘training’ que se caracterizan por ser zapatillas mixtas que se pueden usar en prácticamente cualquier terreno. En caso de que practique futbol, puedes optar por unas zapatillas denominadas botas, cuya suela cuente con puntas, y así en cada actividad.

Por otro lado, es importante también que antes de adquirir unas conozcas el tipo de pie de tu padre, es decir, ¿es arco neutral?, ¿Medio?, ¿Alto? Estas son las preguntas que debes responderte. Averiguar esto sin que tu padre se percate de que le vas a regalar unas zapatillas puede ser difícil, ya que lo descubrirás solo a través de una huella suya. Normalmente, el pie con arco neutral muestra una curva distinta a lo largo de parte interior del pie, que conecta el talón y el dedo, siendo el tipo de pie más normal, mientras que el arco medio rueda hacia adentro, al igual que el alto. Es importante que conozcas este dato y que se lo comentes al dependiente de la tienda, ya que así el calzado que elijas será más cómodo y eficaz para tu padre.

A veces no caemos en lo realmente importante que también es el peso, puesto que no se elige el mismo modelo de zapatillas si uno pesa 60 o 90 kg. Así pues, si tu padre pesa más de 80 kg te recomendamos que a la hora de elegir unas zapatillas para él le concedas prioridad a la amortiguación, y optes por una entresuela de espuma más dura así como por una tecnología de amortiguación adicional en el talón y en la puntera, puesto que suelen ser más eficaces y cómodas.

Finalmente, otro dato importante es que él mismo se las pruebe e intente caminar con ellas, como entendemos que es un regalo. Para comprarlas te bastará con tener en cuenta los datos anteriormente mencionados y por su puesto su número de pie, pero una vez reciba el regalo también es importante que se las pruebe. A poder ser que lo haga por la tarde, ya que es cuando los pies están hinchados y por lo tanto será cuando más se asemejara a su estado tras realizar deporte.