3 tipos de pantalones que puedes regalar a tu padre

El próximo domingo 19 de marzo los grandes afortunados serán los padres, ya que se celebra mundialmente el Día del Padre, una jornada que muchos aprovecharán para demostrar el afecto y cariño que sienten por sus respectivos progenitores a partir de algún presente, que si bien puede ser algo físico, también muchos optan por obsequiarles con algún detalle simbólico. Independientemente de que te decantes por uno o por otro, el tiempo apremia, por lo que esta elección debes tomarla cuanto antes. Para realizar un regalo simbólico, necesitarás algo más de creatividad que para adquirir uno físico, por lo que si no quieres complicarte, te recomendamos que tires más por el regalo físico.

Hay una gran variedad de artículos en el mercado susceptibles de convertirse en el regalo perfecto, aunque todo dependerá de sus gustos. También puedes pensar en algo que vaya a necesitar sí o sí, ¿qué tal un par de pantalones? A los productos textiles casi siempre se les termina dando uso, son baratos, más aún si te beneficias de los cupones de descuentos en moda de Descuentos Ideal, y si sabes combinarlos pueden tener una gran variedad de fines, ¿convencido? Si estás un poco perdido en lo último en moda en lo que respecta a pantalones, no te preocupes porque a continuación te damos algunas recomendaciones. ¡Toma nota!

1. Slim

Los vaqueros ‘slim’ nos han acompañado varios años, puesto que son cómodos, se adhieren perfectamente al cuerpo y pueden ser utilizados para conseguir prácticamente cualquier look. Comúnmente se les denomina ‘pantalones de pitillo’, aunque no son iguales a estas piezas, puesto que no llegan a quedar tan pegados. Con ellos aparece la tendencia ‘sport’, ya que los podrá combinar con zapatillas de deporte y también con aquellos modelos calzado de suela lisa tipo ‘Converse’ o ‘Vans’. Por otro lado, también los puede llevar con botas, botines y zapatos, por lo que como ves por versatilidad no será. Para un look informal puede elegir una camiseta básica con una buena ‘bomber’ y en el caso de que prefiera algo más elegante, un abrigo ‘overcoat’, otros ‘must in’, que también podrían ser regalos perfectos para tu padre.

2. Baggy

Si tu padre es joven y desenfadado, y sobre todo, si le apasiona la moda, dale una sorpresa y cómprale unos pantalones ‘baggy’, más conocidos también como ‘cagados’. Este tipo de pantalón cae muy suelto desde la zona de la pelvis hasta prácticamente las rodillas, por lo que son muy cómodos para hacer deporte o dar un paseo. Los más comunes presentan corte estrecho en la parte de la pantorrilla y pinzas delanteras. Muchos lo comparan con el tradicional chándal, ya que está hecho a base de tela de felpa, pero este es mucho más moderno y ‘trendy’. Eso sí, evidentemente para ir al trabajo no es, así que recuérdaselo.

3. Capri

Los pantalones Capri son la última revolución, ya que este verano se posicionan como los modelos de pantalón estrella. Se caracterizan por ser más cortos, ya que la zona del tobillo queda prácticamente al descubierto. A tu padre incluso le pueden sonar, puesto que llegan directamente resucitados de los maravillosos años 80, así que es probable que ya haya probado alguna que otra vez los ‘capri’. A diferencia de los ‘pitillo’ remangados, estos no se remangan, ya que vienen algo más cortos directamente de serie. Además, ¡los podrá combinar para muchísimos looks!