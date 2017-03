3 accesorios fitness para un padre deportista

En menos de dos semanas se celebra el Día del Padre, un dato que probablemente, y a estas alturas, ya sabrás más que de sobra. Siempre suele ser gratificante para un progenitor recibir un presente por parte de su vástago, ya sea un detalle físico que quiera desde hace tiempo o un regalo simbólico cargado de sentimientos y emoción, lo importante es que haya algo y que este día no pase como si fuese otro normal y corriente. La gran mayoría de personas se decantan por el regalo físico por aquello de quitarse problemas de encima, y la realidad es que es una buena alternativa sobre todo si te faltan dos cosas, creatividad y tiempo.

Decantarse por un regalo físico no es una mala opción, sobre todo si de cara a la elección de este regalo tienes en cuenta los gustos y aficiones de tu progenitor, ya que así comprarás algo que realmente le guste, concuerde con su día a día y en definitiva, adquirirás algo que al final terminará usando. Este regalo puede ser una taza, si es coleccionista de las mismas, una camisa o un abrigo, si le apasiona la moda, un kit de afeitado, si es fan del cuidado estético, un libro, unas zapatillas… Las posibilidades, al igual que los gustos, son infinitas. Muchos padres, que no todos, suelen amar el deporte, por lo que una buena alternativa, siempre y cuando tu padre entre dentro de este grupo de padres, es regalarle algún accesorio para poner en práctica esta afición, como los que puedes encontrar a buen precio beneficiándote de las ofertas en accesorios fitness de Belleza Ideal. Si no tienes ni idea de por dónde empezar, a continuación, te damos algunos consejos. ¡Toma nota!

1. Kettlebells

Las kettlebells son toda una innovación en el deporte de pesas rusas gracias a su agarre superior que le permitirá realizar una gran variedad de ejercicios de forma cómoda y sobre todo, segura. Su estructura está recubierta de vinilo y el mango posee una textura rugosa que facilita el agarre, evitando que a causa del sudor se pueda resbalar de las manos. Además, hay una gran variedad de pesos disponibles, por lo que son los accesorios perfectos para empezar a hacer ejercicio, así como también para continuar incrementando masa muscular a partir de una amplia diversidad de ejercicios con todo tipo de dificultades. Los pesos van desde los 4 kg a los 20.

2. Comba

Al más puro estilo de ‘Rocky’ tu padre tonificará su musculatura a la vez que pierde la grasa innecesaria con una fantástica comba. Practicar unos 15-20 minutos saltando a la comba es uno de los mejores ejercicios cardiovasculares que se pueden realizar, ya que no solo se pierde constantemente calorías, sino que no se deja de trabajar todo el cuerpo, por lo que la musculatura, especialmente la de las piernas, sigue activa, trabajando y por ende, creciendo. Al igual que ocurría con las pesas anteriores, también puedes encontrar una gran variedad de combas con distintas longitudes, colores y materiales, que puedan facilitar o dificultar el desarrollo de la actividad.

3. Guantes de musculación

La mayoría de personas que entrenan a diario en el gimnasio saben perfectamente que las manos son las más afectadas por esta actividad, puesto que el roce, la presión que se ejerce al levantar peso y el uso continuo en las distintas máquinas de las que se compone el centro, provocan heridas, rozaduras, ampollas durezas y callos, nada agradables y nada estéticos. Es fundamental que el modelo que elijas para tu padre se adapte a sus manos y que permita un fuerte agarre y sujeción a barras y mancuernas, ya que así evitará que con el sudor las palmas de sus manos se resbalen. Por otro lado, son muy útiles también para reforzar las muñecas ante lesiones. Te recomendamos que escojas unos de neopreno o de cuero, ya que son los materiales más eficaces, cómodos y seguros. Otra alternativa a los guantes son las esponjas o las muñequeras. ¡Tú decides!