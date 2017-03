¿Qué extensiones son más duraderas?

La primavera está a la vuelta de la esquina, una época en la que el calor vuelve a nuestras vidas, o al menos así ha sido tradicionalmente, y en la que comenzamos a sacar cosas del armario con un toque más estival y veraniego. Con la cercanía de esta nueva estación y también de cara al buen tiempo es que quizá te estás planteando un posible cambio de look, algo muy normal en estas fechas. Son muchas las chicas que con miras hacia el verano quieren presumir de una larga cabellera, por lo que acuden a tratamientos de crecimiento capilar o a algo aún más asequible, sencillo y rápido, las extensiones. Si bien hay numerosos modelos de extensiones que pueden ofrecerte un acabado perfecto, como las extensiones Sangrá, algunas veces no duran todo lo que esperamos, motivo por el que tenemos que estar continuamente comprando más y aplicándonoslas. Sin embargo, esto se acabó, ya que si estás interesada en adquirir unas extensiones, además de dejarte las ofertas en extensiones de Belleza Ideal, vamos a decirte cuáles son las más duraderas, algo que dependerá ante todo de dos factores, la calidad de las mismas y el material con el que han sido hechas. ¡Toma nota!

1. Cosidas

Las extensiones cosidas son las más eficaces y duraderas, ya que se unen al cabello mediante una trenza con el propio pelo natural y una especie de cortina que se sitúa en el extremo de la extensión. Para unirlas al cabello se suele utilizar una aguja especial que va uniendo cada mechón a la cortina mencionada anteriormente, de esta forma se crean unas extensiones seguras y prácticamente invisibles con las que parecerá que se trata de cabello natural. Si estás interesada en ellas te las debe poner una especialista, no solo en peluquería, sino también en esta técnica especial.

2. Queratina

Las extensiones de queratina son fijas, se aplican mediante una pinza soldadora uniendo el mechón de la extensión con queratina a un mechón de cabello del mismo grosor. La queratina no daña en ningún momento el cuero cabelludo ni el cabello, ya que está hecha con la misma estructura que el cabello natural. Además, permiten que apenas se detecten ya que se colocan una a una y ocasionan una visión natural de la melena, por lo que se pueden utilizar tanto para dar largura al cabello como para obtener más volumen, ya que se disimulan mejor y por tanto se puede llegar a zonas bastantes altas de la cabeza.

3. Cabello virgen

Las extensiones de cabello virgen o natural son también muy duraderas, ya que se trata de pelo que no ha sido sometido a ningún tipo de proceso químico, es decir, no está teñido ni tratado y su cutícula está intacta. Normalmente, son de color castaño, y el pelo puede ser liso, ondulado o rizado. Además, pueden teñirse o modelarse al gusto y pueden durar hasta dos años, incluso luciéndolas todos los días. No obstante, el principal problema de las mismas reside en que al ser pelo natural necesitarán de tratamientos de cuidado específicos.