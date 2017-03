3 regalos relajantes para tu padre

En algo menos de dos semanas se celebrará el Día del Padre, una jornada en la que numerosos hijos darán un regalo a su padre, que si bien puede ser simbólico, en la mayoría de los casos también es físico. ¿Ya has comprado el regalo perfecto para tu padre? Aún quedan varios días, pero te recomendamos que no te duermas en los laureles, ya que puedes perder grandes ofertas y descuentos que ofrecen diversas empresas en exclusiva durante las semanas previas a la citada fecha. Si estás pasando por una crisis de creatividad y no tienes ni idea de qué regalarle a tu padre, quizá alejarte de los típicos regalos clichés puede ser una buena alternativa. También puedes pensar en su día a día para determinar cuál es la mejor opción. SI tu padre trabaja día tras día, quizá obsequiarle con un presente que le relaje puede ser una alternativa perfecta. SI no tienes ni idea de qué puede ser este regalo relajante, a continuación te dejamos varias posibilidades. ¡Toma nota!

1. Masaje con plumas

El estrés del día a día puede afectarnos de lleno, por lo que disfrutar de un buen masaje de vez en cuando puede ser una buena opción para liberarnos de ese problema que nos lleva a no trabajar con eficacia en nuestras actividades cotidianas. ¿Qué te parece regalarle a tu padre un masaje con plumas? La plumoterapia llevará a tu progenitor a un estado de bienestar total, a través de las caricias con envolventes plumas, de un gran efecto relajante, desestresante y liberador de tensiones. Este masaje despierta la increíble sensibilidad de las terminaciones nerviosas de toda la piel a partir de una delicada y sutil caricia superficial con ligeros toques de sedosas y grandes plumas naturales de calidad extra, así que decantarte por el mismo puede ser la opción perfecta. Si no tienes plumas en casa no dudes en conseguirlas beneficiándote de las ofertas en cosmética y accesorios de spa de Belleza Ideal.

2. Una sesión de chocolaterapia

El chocolate es un ingrediente extremadamente beneficioso para la salud de la piel, así que, ¿por qué no regalarle a tu padre una agradable y placentera sesión de chocolaterapia? Esta actividad la podrá realizar prácticamente en cualquier Spa. Básicamente consiste en que un masajista le aplicará chocolate por todo el cuerpo y después os envolverá en una especie de plástico para que la sustancia sea absorbida por la piel con el objetivo de beneficiarse de todas sus propiedades positivas como la eliminación de células muertas e impurezas. Es una actividad perfecta para disfrutar de música relajante y descansar. Al salir notará el increíble y agradable aroma del cacao en toda su piel y sin duda te agradecerá que hayas pensado en este presente lleno de bienestar para él.

3. Un libro de arteterapia

En los últimos años se está generalizando el arteterapia, por lo que puedes decantarte por regalarle a tu padre un libro para colorear, pero no para niños, sino para adultos, ya que esta técnica cada vez tiene más éxito con los adultos. Estos libros suelen incluir numerosas ilustraciones que tu padre deberá rellenar con colores. Mientras va coloreando su mente poco a poco se relajará, por lo que es ideal para las personas que padecen situaciones de estrés con mucha frecuencia.