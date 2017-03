La mejor forma de aplicarte el colorete en función de tu rostro

Un mal día, el estrés, estar enferma o decaída…Son tantos los agentes que pueden amenazar gravemente la apariencia y aspecto de tu rostro que podríamos dedicarle un artículo a cada uno de ellos. Si bien estos enemigos pueden hacer que nuestro cutis se vea apagado o no tan luminoso como nos gustaría, debes saber que hay un fiel aliado que puede aportarte ese toque de color que tu piel necesita. ¿Ya sabes a qué nos referimos? En efecto, al colorete.

El colorete o blush es un producto imprescindible en todo buen neceser que se precie, y es que solo él puede hacer que tu rostro recupere esa vitalidad que ha tenido siempre, acentuando su color natural. Eso sí, aunque es un gran aliado de cara a lucir un rostro diez, tienes que tener en cuenta que no basta únicamente con aplicarlo o con contar con el color o tono que necesitas, no, ante todo debes saber aplicártelo. Aplicar colorete en tu cara dependerá drásticamente de la forma de la misma, ya que en función de su moldeado deberás aplicarlo de una forma u otra. Si no tienes ni idea de cómo hacerlo, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a indicar exactamente cómo debes aplicártelo en función de la forma de tu rostro para que así mejores tu imagen y resaltes tu belleza natural Además, no dudes en beneficiarte de las ofertas en coloretes de Belleza Ideal para conseguir los mejores tonos. ¡Toma nota!

1. Alargado

Tener el rostro alargado es una bendición, ya que de cara al uso del colorete no necesitarás muchos movimientos. Básicamente debes aplicar el colorete desde la zona más alta de tu faz, pero claro, siempre teniendo en cuenta que el colorete suele aplicarse sobre la zona de los pómulos. Esto quiere decir que debes aplicar tu colorete desde la parte más alta de las aletas de la nariz. A partir de ahí ve difuminándolo progresivamente de forma horizontal hacia las sienes.

2. Cuadrado

Si tu rostro tiene una forma más similar a un cuadrado, la forma de aplicarte el colorete será muy parecida a la que se realiza en rostros alargados, puesto que deberás aplicar el producto de forma horizontal y desde la parte más alta de los pómulos. No obstante, la principal diferencia con respecto a los rostros alargados reside en que en este caso apenas hay que bajar hacia abajo, la aplicación debe ser recta y sin apenas bajar. Para conseguir un acabado aún mejor te recomendamos que pongas tu brocha de forma perpendicular al rostro.

3. Redondo

Estos rostros se caracterizan por no poseer apenas angulosidades, lo que dificulta mucho la aplicación de maquillaje y por tanto también de colorete. La mejor forma de hacerlo es aplicando el colorete solo en la zona más alta de los pómulos, es decir, justo debajo de los ojos y continuando hasta las sienes de forma que se cree un triángulo.

4. Ovalada

Evidentemente los rostros ovalados son muy similares a los redondos, por lo que la aplicación será muy similar. Normalmente el método más utilizado es aplicar el colorete en el centro de los pómulos con pequeños círculos, así se irá difuminando poco a poco.

Y tú, ¿cómo te aplicas el colorete? ¡Cuéntanoslo!