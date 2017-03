3 claves para comprar online para el Día del Padre

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina, por lo que seguramente ya estarás pensando qué le vas a regalar a tu padre. Quizá has pensando en algo ‘handmade’ por aquello de que en los últimos días has tenido que hacer frente a numerosas compras inesperadas, las rebajas, San Valentín… por lo que no dispones del dinero suficiente para hacer un buen regalo. Si bien esta es una alternativa viable, puede darse el caso de que no dispongas del tiempo suficiente para crear ese regalo ‘Do It Yourself’ idóneo para tu padre, pero no te preocupes, ya que no vamos a dejar que elegir el regalo de tu padre sea un problema para ti. ¿Qué tal hacer un regalo que sea importado?

Adquirir productos procedentes de fuera de España puede suponer una reducción en el coste original del producto, ya que en algunos países no comercializan los artículos con el mismo valor que en el nuestro. No obstante, si bien comprando productos importados podemos conseguir grandes gangas, también podemos caer en alguna que otra estafa, puesto que se quedan con nuestro dinero, el producto no llega o no presenta las mismas condiciones que en el anuncio. Sin embargo, no te preocupes, ya que si has pensado en comprar productos importados, pero te echa para atrás los riesgos de estafa, a continuación te vamos a indicar tres claves para que esto no te pase. Además, después no dudes en beneficiarte de los cupones de descuentos en productos importados de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. ¿Dónde comprar?

Existen muchas formas de comprar productos importados, como por ejemplo a través de un intermediario que se encuentre en el país de origen del producto, aunque la forma más asimilada es a través de páginas webs especialmente creadas para ello, como pueden ser AliExpress, Amazon o Ebay, entre otras. Normalmente los países que comercializan los productos más baratos son los asiáticos, de ahí que muchas personas se decanten por estas plataformas. Además, en las mismas podrás encontrar una gran variedad de modelos y precios, por lo que encontrarás el mismo producto con distinto valor económico, lo que se traduce en que podrás comparar entre unos vendedores y otros hasta localizar el que más te convenga. Te recomendamos que siempre escojas vendedores que tengan una buena reputación, así como también que te fijes en los comentarios e imágenes que otros compradores cuelgan en el hilo del producto para que puedas comprobar si este vendedor es fiable o si ha causado algún problema.

2. Pago seguro

Si bien alguna de estas plataformas requieren el pago mediante tarjeta de crédito, lo que no tiene porqué suponer un riesgo para la seguridad de tu cuenta, te recomendamos que efectúes todos los pagos mediante una tarjeta virtual que tenga una cantidad de dinero específica o bien mediante una cuenta de Paypal, el riesgo de sufrir una estafa será mucho menor.

3. Garantía y protección del comprador

La mayoría de plataformas que comercializan productos importados cuentan con esta característica, pero asegúrate de que esta condición realmente te protege frente a posibles ventas fraudulentas y estafas. Normalmente la garantía y protección del comprador te asegura que en caso de que el producto no llegue a tu domicilio o de que este no sea tal cual mostraban las imágenes, el vendedor deberá devolverte el importe íntegro del producto.