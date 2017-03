3 regalos para triunfar con tu padre por menos de 20 euros

En algo más de dos semanas se celebrará el Día del Padre, una fiesta que se desarrolla durante el domingo 19 de marzo y en la que los padres tienen la suerte de recibir algún que otro presente por parte de sus hijos, ya sea físico o simbólico. Por este motivo ya son muchos los que salen a la calle en busca del regalo perfecto para su padre, aunque también son otros cuantos los que se decantan por el entorno online, ya que además ofrece precios más económicos y mayores facilidades de cara a adquirir y recibir estos productos. Si a estas alturas no sabes qué regalarle a tu padre, ya sea por falta de creatividad o porque no quieres perder el bolsillo en el intento, no te preocupes porque a continuación te vamos a recomendar algunos artículos que creemos que pueden encantarle a tu padre, aunque claro, todo dependerá de sus gustos personales. ¡Toma nota!

1. Forro polar

Si es un apasionado del deporte y el running y le gusta practicar esta actividad durante las mañanas, entonces sin duda esta pueda ser una muy buena alternativa como regalo, puesto que le permitirá salir a correr o practicar cualquier actividad física por la mañana temprano y sin que el frío se convierta en un enemigo que amenace esta práctica. Además, estos artículos los puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en artículos fitness de Belleza Ideal, por lo que no lo dudes y hazte con él al mejor precio. Si el presupuesto te llega también puedes optar por unos guantes térmicos, por un pantalón con las mismas características o ¿por qué no? Por esas zapatillas de deporte que tantas veces te dijo que le encantaban.

2. Teclado inalámbrico para la televisión

Si es de los que tiene Netflix instalado en casa o de los que adoran quedarse horas y horas en el sofá disfrutando de series y películas en la televisión, este es el mejor regalo que puedes hacerle. Más de uno ya habremos experimentado ese amargo momento en el que intentas acceder a internet y controlar tu Smart TV con el mando a distancia del televisor y pierdes la paciencia debido a la lentitud con la que se mueve el cursor o por lo tedioso que es tener que introducir dígito por dígito en el teclado de la pantalla también con el mando a distancia. Por ello, lo ideal es que le regales un mando a distancia que incorpore air mouse, es decir, puntero que le permita moverse por el menú de forma cómoda, o en su defecto, un teclado y ratón inalámbrico que le permita utilizar la televisión como si fuera un ordenador, agilizando todas las tareas. Normalmente se conectan a través de USB pero es importante que te fijes que el teclado es compatible con tu modelo de televisión. Su precio no llega a los 19 euros, aunque todo dependerá de la marca.

3. Wearables

Si es un apasionado de la telefonía, estos dispositivos son muy útiles para mantenerse conectado al teléfono móvil incluso si está haciendo ejercicio físico o trabajando. Son dispositivos con forma de reloj y pulseras que te envían notificaciones de lo que está ocurriendo en tu Smartphone. Por ejemplo, si has recibido un WhatsApp o una llamada importante, te avisa. Suelen ser baratos y poco vistosos así que pasan muy. Además, muchos de ellos llevan instalado un sistema que te permite ver los pasos y las calorías que consumes al día, pantalla para ver vídeos en YouTube e incluso reproductor para escuchar música. Eso sí, cuantas más prestaciones, mayor será el precio, por lo que tenlo en cuenta.