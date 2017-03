3 regalos perfectos para padres muy viajeros

El próximo domingo 19 de marzo se celebra el Día del Padre, por lo que muchos hijos buscan ya incansablemente qué le van a regalar a su padre. SI bien un regalo simbólico no está nada mal, más aún si es personalizado y emotivo, la realidad es que a nadie le amarga un dulce, por lo que obsequiar a tu padre con un regalo físico tampoco es a priori una mala opción. Si lo que te echa para atrás no es que sea físico, ni tampoco que suponga un desembolso de dinero importante, sino que más bien te preocupa regalar los típicos presentes clichés como ropa y colonias, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a recomendar tres regalos originales que le encantarán a tu padre, especialmente si es un amante de los viajes. Además, ninguna de estas alternativas te supondrá un gran coste, ya que si te beneficias de los cupones de descuentos en actividades y viajes de Descuentos Ideal puedes conseguir ofertas exclusivas que te encantarán. ¡Mira lo que te proponemos!

1. Un crucero

Empezamos fuerte, sí, pero regalarle un crucero a tu padre para que disfrute con esa persona que llena su vida a diario o contigo mismo es una muy buena alternativa. La realidad es que además se posicionan como la alternativa perfecta para aquellos a los que no les basta un único destino sino que necesitan varios para satisfacer su curiosidad turística, puesto que podrán estar en varios lugares del mundo prácticamente al mismo precio que podría salirles un viaje con alojamiento en un hotel en una ciudad en concreto. Hay infinidad de destinos que pueden convertirse en la meta de tu crucero, pero uno de los más desconocidos es el crucero por la Antártida, sin duda será una experiencia única e inigualable.

2. Un circuito

Otra buena opción son los circuitos, es decir, viajes ya planificados por agencias y compañías de viajes que normalmente suelen incluir diversos destinos que se van visitando a lo largo de los distintos días de los que se compone el circuito. Es muy similar al crucero, salvo que el medio de transporte va cambiando, igual es un autobús que un coche o un barco, lo que enriquecerá la experiencia. Normalmente suelen durar 9 días como mínimo y el precio por persona puede ir desde los 500 euros hasta los 2.000, lo que dependerá del destino o destinos que se vayan a visitar. Uno muy común es el que recorre desde Nueva York en Estados Unidos hasta la Riviera Maya en México.

3. Un paquete

Para los que quieren disfrutar de diversas experiencias, no solo de un viaje, también puede ser una excelente alternativa regalarles un paquete de actividades con el que podrá lanzarse en paracaídas, nadar con tiburones, degustar los platillos más deliciosos del mundo o conducir un todoterreno por una alta montaña, claro, sin olvidar también que quizá prefiere descubrir las maravillas de los masajes orientales en algún país asiático.