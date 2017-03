La diferencia clave de los productos reductores y los anti celulíticos

Estamos a puntito de entrar en marzo, mes en el que recibiremos la llegada de la primavera, sí, esa estación previa al verano, así que chicos y chicas, no podemos dormirnos en los laureles, la ‘Operación Bikini 2017’, ya está aquí. Quizá muchos ya sois conscientes de que toca poner la máxima atención sobre nuestra figura, con el objetivo de conseguir un cuerpo libre de imperfecciones y prácticamente moldeado por los Dioses, pero por si hay algún despistado o despistada, lo recordamos.

Si bien para conseguir este fin, el ejercicio y la dieta son dos pilares fundamentales e insustituibles, la adorada cosmética corporal se ha convertido también en una gran aliada de cara a lucir un cuerpo ‘diez’, ya sea verano, otoño, invierno o primavera. Cremas corporales, sérums, sprays, geles tonificantes… las variedades son tantas que podríamos dedicarles un artículo a cada una de ellas. Sin embargo, uno de los principales problemas es el exceso de grasa y la presencia de celulitis en algunas zonas del cuerpo, por lo que al final nuestros mejores amigos para combatir a estos enemigos son los cosméticos reductores y los anticelulíticos, los cuáles los puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en cosméticos corporales de Belleza Ideal.

Aunque son muy, pero muy parecidos, debes saber que no son exactamente lo mismo, puesto que el hecho de que su función principal sea proporcionarte una figura libre de imperfecciones, no llevan implícito que sean clones. Tienen varias diferencias, que te pueden llevar a decantarte por unos o por otros, así que si no tienes ni idea de cuáles son, no despegues la vista de este artículo, porque te lo contamos con lujo de detalles.

Aunque hay cierta tendencia a pensar que los productos reductores eliminan la celulitis, esto no es así, puesto que no tienen poder sobre dichos nódulos de grasa, ellos solo trabajan sobre los adipocitos, es decir, células de grasa que se encargan de producir la grasa corporal. Por tanto reducen la grasa, no la celulitis.

Por su parte, los anticelulíticos contienen ingredientes activos que son capaces de deshacer los nódulos de grasa que provocan las antiestéticas marcas derivadas de la celulitis , reactivando así la micro circulación en la zona y favoreciendo el drenaje de líquidos, es decir, sí eliminan progresivamente este mal.

Esto quiere decir que si una persona quiere reducir la grasa abdominal o aquella localizada en la cintura y muslos deberá hacer uso de un cosmético reductor, ya que actúa directamente sobre el tejido adiposo. En el caso de que quiera deshacerse de la celulitis o acumulación de grasa, los productos reductores no serán eficaces, así que deberá decantarse por productos anticelulíticos, puesto que metabolizan las grasas y promueven la desaparición de las antiestéticas marcas.

Esperamos haberte ayudado y que estos productos te ayuden en tu objetivo. Recuerda, no son cosméticos milagrosos, sino simplemente unos aliados de cara a conseguir el cuerpo que ansías, siempre y cuando practiques ejercicio y sigas una alimentación saludable.