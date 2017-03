Consigue los mejores móviles para tu padre en Media Markt

El domingo 19 de marzo es el Día del Padre, ¿te acordabas? Si aún no le has comprado algo a tu padre, no te preocupes, aún tienes tiempo, pero si ya quieres ir barajando opciones, quizá las ofertas de MediaMarkt, las cuales puedes aprovechar los cupones de descuentos en Media Markt por el Día del Padre, te llaman la atención.

Media Markt es una empresa que llegó a España en 1999 y que desde entonces ha sido conocida por su gran variedad de productos, entre los que destacan especialmente electrodomésticos, artículos de informática, series, películas, música, y hasta libros. No obstante, desde hace algunos años se ha asentado oficialmente como una referencia de calidad y rentabilidad en el sector tecnológico, gracias a los bajos precios en ordenadores, accesorios y periféricos.

Precisamente, la última promoción exclusiva de MediaMarkt es ‘Móvil Manía’, con la que podrás conseguir móviles de última generación a precios muy económicos. Entre ellos destaca el Samsung A5, el Samsung S6, y el Huawei P8.

Además, con estos cupones podrás conseguir hasta un 50% de descuento en artículos de la tienda online, relojes deportivos por 35€, recepción de pedidos en un plazo máximo de 2 horas, portátil ASUS por 279€, hasta un 70% de descuento en sección ‘outlet’ y mucho más.

No obstante, en Media Markt podrás conseguir una gran variedad de productos, no solo tecnológicos, sino también libros, videojuegos y hasta películas y música, por lo que es el lugar perfecto para buscar y analizar cuál puede ser el presente idóneo para tu progenitor.

Media Markt recomienda los siguientes productos para regalar en el próximo Día del Padre. ¡Toma nota!:

- Si es amante de los videojuegos, no lo dudes, consigue Resident Evil 7 por 54,90 €.

- Para los que buscan un móvil, Smartphone BQ Aquarius Plus, 5", 4G, DualSIM, 16GB, Negro y libre por 189 euros.

- Para los que aman el cine ‘Cazafantasmas’ edición extendida en Blu-ray por 14,99 euros o una TV LED de 49 pulgadas LG con calidad 4K por 499 €.

- Para los que aman la fotografía, Cámara Sony Cyber-Shot DCS- HX60B, Negra, 20 Mp, Full HD y con WiFi por 199 euros.

- Para los amantes de la tecnología, Tablet Woxter QX 109, 1 GB RAM, Quad Core, 8GB, Pantalla HD de 10.1” por 79 euros.