Las mejores gafas de sol para el Día del Padre en Hawkers

¿Aún sin regalo para el Día del Padre? Si bien acabamos de entrar en marzo y por tanto aún quedan unas cuantas semanas para que se celebre esta fecha especial, no puedes dormirte en los laureles, ya que el tiempo vuela. Si lo que te ocurre es que no sabes qué regalar, ¿qué te parecen unas gafas de sol? Ahora las puedes conseguir muy baratas con los descuentos de Hawkers por el Día del Padre y la primavera está a la vuelta de la esquina, así que, ¿por qué no?

Hawkers dispone de varios tipos de gafas de sol; las Ace, muy similares a las típicas gafas de estilo ‘aviador’; las Original, un híbrido entre las Wayfarer y las gafas de pasta; las Warwick, que destacan por su diseño ovalado, y finalmente, aquellas propias de marcas específicas y personalidades con las que trabaja la empresa, como por ejemplo, Pachá o Steve Aoki, entre otras.

Con los descuentos que te hemos ofrecido puedes beneficiarte de algunos modelos exclusivos como son los siguientes:

- Colección Hawkers Lotto a partir de 40 euros.

- 10% de descuento en la colección Hawkers Diamond Black.

- Hawkers x Steve Aoki Neon – Acid, Blue Light o Esmerald por 35 euros.

- Hawkers Esmerald One con un 10% de descuento.

- Black – Dark, Esmeralda o Rose Gold Ace por 40 euros.

- Karat o Silver Rose Gold Ace o Purple Ace por 40 euros.

Además, con estos cupones especiales podrás beneficiarte de un 10% de descuento en cualquier producto de Hawkers, ahorrarte los gastos de envío, conseguir hasta 50% menos en gran variedad de artículos, gafas de sol desde 25 €, 10% de descuento en la colección Hawkers Diamond Black, 10% menos en Esmerald One y mucho más.

Por otro lado, todos sus modelos cuentan con dos versiones, graduadas y sin graduar, por lo que es el momento perfecto para que consigas unas gafas de sol con las que tu padre sí que vea.