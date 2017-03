3 artículos de afeitado que puedes regalar a tu padre

En marzo los padres son los principales protagonistas, ya que el domingo 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Con motivo de esta celebración, numerosos padres reciben un regalo por parte de sus hijos, que si bien puede ser emocional y simbólico, en muchas ocasiones también tienen la suerte de recibir algo físico. Si no tienes mucha creatividad o si no conoces en profundidad a tu padre, escoger un regalo para él puede resultarte algo difícil, por lo que te damos un consejo, ante todo regálale algo a lo que vaya a darle uso, es decir, un objeto que le sea útil. Bajo esta premisa ponte a pensar en las cosas que normalmente hacen los hombres, la primera que seguramente se te haya venido a la cabeza es afeitarse, por tanto, ¿qué tal un set de afeitado? ¿Una brocha especial? ¿Un after shave que cuide de su piel? Son tantos los artículos que puedes encontrar, los cuales los puedes conseguir además a buen precio beneficiándote de las ofertas en cosméticos de afeitado de Belleza Ideal, que tendrías para regalar años y años. ¡Toma nota de lo que te proponemos!

1. Cuchilla Hydro 5

Se trata de una cuchilla de última generación que además le permitirá personalizar cada día de su afeitado, puesto que en el mango de la misma puede incluir cualquier cosa que considere, desde su nombre hasta una frase o cita especial, pasando por una fecha que necesita recordar o por algo que tiene que hacer durante el día. Además, es un artículo muy eficaz que le permitirá disfrutar de un apurado perfecto, dejando su piel suave y libre de heridas.

2. Navaja

Aunque en la actualidad la mayoría de hombres se afeitan con una máquina de afeitar o bien con una chuchilla de última generación, también están aquellos que siguen prefiriendo hacer uso del método tradicional, es decir, del afeitado con navaja de toda la vida. En caso de que tu progenitor se encuentre dentro de este porcentaje de chicos que prefieren el afeitado tradicional, una buena alternativa puede ser regalarle una navaja que posea una hoja de acero al carbono con la que pueda realizarse un afeitado cómodo, seguro y eficaz. La firma Timor cuenta con una de las mejores navajas, así que puede ser la elección perfecta.

3. Bálsamo

Si tu padre tiene la piel sensible, el afeitado probablemente será uno de sus grandes enemigos, ya que le provocará daños y heridas innecesarias o sequedad en exceso. Por ello, no dudes en regalarle un bálsamo para después del afeitado como el que comercializa Avène. Este reparará, purificará, hidratará y calmará su piel, permitiéndole lucir una piel radiante.