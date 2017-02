3 parques de atracciones para disfrutar el Día del Padre

El Día del Padre, una jornada perfecta para pasar con nuestros progenitores, se celebrará el próximo domingo 19 de marzo, por lo que muchos hijos adultos, o no tan adultos, ya están buscando qué regalar a sus padres. Si bien dar un regalo físico es una buena alternativa de cara a esta fecha tan especial, muchas familias también optan por pasarlo en compañía los unos de los otros viajando juntos. Una buena opción para este día por tanto puede ser perderse por alguna capital europea, descubrir rincones desconocidos de España, disfrutar de alguna actividad en Andalucía o por qué no, trasladarse hasta algún parque de atracciones para disfrutar como niños de atracciones únicas y esos personajes que tanto gustan a grandes y pequeños. Si estás un poco perdido en lo que respecta a cuáles son los mejores parques de atracciones del mundo, a continuación te recomendamos unos cuantos.

1. Disneyland París

Hay muchos parques de atracciones y temáticos en el mundo, pero ninguno alberga tanta magia como Disneyland París, un paraje único en el que podrás encontrarte con numerosos personajes del conocido estudio de animación, desde el ratón Mickey hasta Vaiana, la última creación de la factoría. El parque es un lugar idóneo para pasar el Día del Padre en familia disfrutando de las diversas atracciones que alberga, las cuales no solo son para los más pequeños, puesto que el recinto destaca por poseer diversas atracciones también para los más adultos. Además, si no eres muy fan del universo Disney, no te preocupes, ya que también podrás disfrutar de personajes de Marvel y la saga ‘Star Wars’. Cuando hayas visitado todas las atracciones, ve hasta la plaza central para disfrutar de uno de los espectáculos pirotécnicos más espectaculares en el famoso castillo de ‘La Bella Durmiente’. Un viaje que nunca olvidaréis. Además, ahora puedes conseguir precio especial si te beneficias de los cupones de descuentos en viajes a Disneyland de Descuentos Ideal.

2. Parque Warner

Este parque ya de por sí a lo largo de todo el año recibe la visita de miles y miles de personas, pero especialmente en el Día del Padre es cuando desprende un aura y espíritu especial. Es uno de los más conocidos del país y no es para menos, ya que en él se dan cita numerosos personajes de Warner Bros, entre ellos, Bugs Bunny, Piolín, el Gato Silvestre o el Pato Lucas. En sus instalaciones podrás disfrutar desde montañas rusas impactantes no aptas para cardíacos como las de Superman o Batman, hasta musicales y espectáculos teatrales, pasando por recorridos de escenarios decorados expresamente para la ocasión, como por ejemplo, la casa de Piolín.

3. Six Flags Magic Mountain

Si sois unos amantes del riesgo sin duda tenéis que cruzar el charco para acudir a este parque de atracciones tan especial en el que se encuentran las atracciones más peligrosas y extremas del mundo. De hecho, en este parque de atracciones, situado en Los Ángeles, se encuentra la montaña rusa más alta y rápida del mundo, así que no lo dudéis, es vuestro lugar. ¿Os atrevéis?