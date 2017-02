3 regalos que pueden encantar a un hombre coqueto

El 19 de marzo es mundialmente conocido como el Día del Padre, una cita especial para los progenitores de todo el mundo en la que suelen ser obsequiados con diversos regalos por parte de sus hijos. Quizá por esta razón ya estás de los nervios pensando qué le vas a regalar a tu papá. ¿La clásica corbata? ¿Un masaje en un spa? ¿Un dibujo hecho por ti? Vale, son regalos tópicos, pero en la mayoría de las ocasiones triunfan porque en realidad lo que cuenta es el detalle. Si tu papá es muy coqueto o ama el cuidado físico, estás de suerte hoy, ya que a continuación te vamos a indicar algunos regalos para los amantes de la belleza del género masculino, los cuáles los puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en cosméticos masculinos de Belleza Ideal. ¡Toma nota!

1. Crema hidratante

Si le encanta el mundo de la cosmética y el cuidado facial sin dudas regalarle una crema hidratante puede ser todo un acierto, ya que le permitirá disfrutar de una piel libre de impurezas y con una textura suave y agradable. Además, muchas de estas cremas incluyen activos que actúan como excelentes productos para después del afeitado, por lo que tras rasurarse no notará apenas daño alguno en la superficie dérmica. Te recomendamos que busques una crema hidratante especialmente indicada para piel masculina, ya que de lo contrario puede no ser tan eficaz. Recuerda que los tipos de pieles de los hombres y las mujeres son muy diferentes entre sí, por lo que las cremas unisex no son la mejor opción. Si tiene una función secundaria como anti edad, un valor añadido para decantarte por ella.

2. Productos para el cuidado de la barba

Aunque digan que los ‘hipsters’ están desapareciendo, se equivocan, aún son muchos los hombres que toman como excusa la moda para lucir frondosas barbas día tras día. Eso sí, muy arregladas y cuidadas. Por ello, si tu padre se encuentra dentro de esta corriente estética, no dudes en darle como regalo por el Día del Padre un set para el cuidado de la barba. Normalmente estos packs suelen estar compuestos por geles capilares especiales, brochas e incluso peines porque sí la barba se cuida y se peina. ¡Qué no te engañen!

3. Cinturón de electroestimulación

Con este cinturón tu padre podrá trabajar la zona abdominal de su cuerpo los días que no pueda acudir al gimnasio a entrenar. Se trata de un cinturón que permite ejercitar los músculos de forma pasiva, es decir, no es necesario moverse para que estos estén activados y sientan que están trabajando. Es ideal para tonificar, puesto que los impulsos eléctricos activan el abdomen, es decir, se produce una contracción muscular de forma similar a la función que realizan los impulsos que envía el sistema nervioso central para controlar las acciones de los músculos. Eso permite además un trabajo más profundo e intenso.