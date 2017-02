3 destinos turísticos de Europa para viajar con tu padre

Cada vez va quedando menos para el Día del Padre, jornada que se celebrará el próximo domingo 19 de marzo. En esta cita tan especial muchos hijos optan por hacer algún presente a sus progenitores, con el objetivo de plasmar en el mismo todo el amor y admiración que sienten por ellos. Quizá por ello ya te encuentras pensando qué le vas a regalar a esa persona tan especial que te ha guiado en la vida. Si bien regalar algo físico que sea de su gusto no es para nada una mala opción, también puedes decantarte por algo que podáis disfrutar ambos, ¿qué tal un viaje?

Son muchas las personas que optan por viajar junto a su padre con motivo del Día del Padre, por lo que numerosas compañías de viajes y alquiler de vehículos ya se encuentran planificando cuáles serán las grandes ofertas para esta jornada. Si acabamos de despertar el interés en ti por este plan pero te echa para atrás el hecho de que un viaje no es precisamente barato, no te preocupes, ya que además de dejarte los cupones de descuentos en viajes y alquiler de coches de Descuentos Ideal, te vamos a recomendar tres destinos europeos de ensueño que además destacan por ser muy baratos. ¿Qué te parece? ¡Toma nota!

1. Budapest

Es una de las ciudades más baratas de Europa, donde entre otras cosas podréis apreciar como el Danubio divide la zona en dos. Además de sus numerosos monumentos arquitectónicos y su legado histórico, la ciudad está perfectamente situada de forma que no solo podréis realizar turismo en ella, sino que también podréis realizar pequeñas escapaditas a Viena o a Bratislava, entre otros lugares. Por si fuera poco el alojamiento en Budapest no llega a los 40 euros en la mayoría de hostales de la zona, por lo que el viaje te puede salir por menos de 100 euros. Degustar su variada gastronomía en alguno de los restaurantes situados en su centro comercial, un plan que no podéis perderos.

2. Lisboa

Sin duda Portugal es un país variado y fascinante en el que disfrutaréis de unos días de relax increíbles. Especialmente destaca en él Lisboa, su capital, una gran ciudad llena de personas de multitud de nacionalidades pero que aún tiene latente la historia y tradición del país en alguna de sus míticas plazas y callejuelas empedradas. Si hay algo que también importa de uno de nuestros vecinos son sin duda sus hermosas playas a las cuales podéis acceder fácilmente y desde las que podéis experimentar preciosos amaneceres y atardeceres juntos. Por otro lado, tampoco podéis dejar pasar la oportunidad de ir a Oporto, una encantadora y fascinante zona que debe su fama al famoso dulce, oporto, y a su conocido vino, el destino perfecto para todo amante de la buena gastronomía.

3. Pypriat

Aunque el próximo festival de Eurovisión se celebra en Kiev, Ucrania, una de las zonas más conocidas del país, la realidad es que este guarda un rincón algo desconocido que se puede convertir en uno de vuestros destinos favoritos. Prypiat está concebida como la ciudad fantasma de Ucrania. Esta zona quedó totalmente destruida después de que en 1986 un accidente en la Central Nuclear de Chernobyl arrasara con todo lo que había. Era una ciudad creada especialmente para los trabajadores de la planta pero después de aquel fatídico día, todos los habitantes fueron evacuados y jamás volvió a existir vida en el sitio. Prypiat desde entonces es una ciudad fantasma, cubierta por árboles y maleza y por un aire fúnebre y un ambiente gris, que mantiene intacta la esencia de lo que era antes, por lo que ahora se ha convertido en un auténtico museo en el que se pueden observar incluso las casas de la época con muebles y libros cubiertos de polvo. Evidentemente no os podréis alojar allí pero ir de noche hasta la entrada y observar la famosa noria con el fondo nublado será algo realmente espeluznante, apto únicamente para los más arriesgados, así que si tu padre es de estos, ¡no lo dudes!