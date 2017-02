3 lugares para disfrutar de un viaje inolvidable con tu padre

Cada vez queda menos para el Día del Padre, jornada que se celebrará el próximo domingo 19 de marzo, la cual numerosas personas aprovecharán para pasar un momento inolvidable con sus progenitores. Lo más normal es entregar un regalo a esas personas que nos han dado la vida y que nos han criado, pero una buena opción quizá también puede ser salir a cenar a un restaurante, ir al cine, hacerles el desayuno, o ¿por qué no? Llevárnoslos de viaje. Son muchos los que optan por viajar con sus padres con motivo de la conocida festividad para descubrir juntos mundos y parajes de la geografía mundial que hasta ahora desconocían. Por ello, muchas empresas ofrecen promociones y descuentos exclusivos para que viajar con tu padre te salga algo más barato, tal y como puedes observar con los descuentos en viajes de Descuentos Ideal que te ofrecemos. Si cada vez te atrae más la idea de viajar, pero no tienes claro por qué lugar decantarte. No te preocupes, ya que a continuación te vamos a contar tres destinos únicos con los que ambos disfrutaréis como nunca. ¿Ya tienes la maleta hecha? ¡Próximo destino: el mejor viaje de tu vida!

1. Disneyland París

Es un viaje ideal para toda la familia, incluidos los más adultos. Déjate atrapar por la magia de un lugar único en el que si hay algo que disfrutaréis será de fantásticas zonas en las que más de un cuento reviviréis. Situado a escasos kilómetros de París se encuentra un mundo de ilusión, fantasía y diversión apto para todos los públicos, el lugar donde vuestros sueños se harán realidad. Podríamos hablar horas y horas de las atracciones y los distintos espacios de los que puedes disfrutar en este parque emblemático, pero vamos a destacar las que creemos que os harán vivir en primera persona la esencia de Disney, y con las que rememoraréis alguna de las escenas de sus míticas películas. Además por el precio no te preocupes ya que puedes beneficiarte de descuentos en comidas, alojamiento y entradas a los parques si vas en temporada baja. Algunas de las atracciones más aclamadas son Les Tapis Volants: Flying Carpets Over Agrabah; Ratatouille: The Adventure y Peter Pan’S Flight.

2. Asturias

Es un lugar perfecto puesto que te ofrece la posibilidad de disfrutar del ambiente costero pero también del de montaña, así que puedes elegir donde quieres pasar cada día. Disfrutar de sus enormes y espectaculares acantilados y calas o perderse por sus increíbles montañas como los Picos de Europa, la Peña Santa o el Naranjo de Bulnes, es una opción al alcance de pocos. Si hay algo que tampoco os dejará indiferentes será sin duda su gastronomía, no os podéis ir sin probar las fabes, degustar algún que otro pincho de sidra, u ofrecerle a vuestro paladar el agradable sabor de los cachopos. Si lo que os gusta es la aventura no dejéis de ir al Santuario de Covadonga, donde además veréis la cruz de Don Pelayo, punto de inicio de la Reconquista.

3. Sierra Nevada

No podía faltar en este ranking una de las zonas más bellas de Granada, Sierra Nevada. La estación este año puede satisfacer de múltiples formas vuestro disfrute, ya que no solo cuenta ya con más de 70 kilómetros esquiables, sino que además ofrece gran cantidad de actividades como musicales, conciertos, espectáculos, animaciones, etc. Además, la estación granadina será sede de los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle, por lo que podrás ser testigo de la preparación de un evento de tales dimensiones. Por si esto te parece poco el complejo blanco cuenta con 32 remontes, 119 pistas balizadas, half pipe de 165 m de longitud, guardería y decenas de restaurantes, hoteles y comercios para que vuestro día a día a tales alturas no sea en ningún momento aburrido. Además, a tan solo unos cuantos kilómetros podrás disfrutar del increíble Parque Natural de Sierra Nevada o de alguno de los placeres que te ofrece la ciudad nazarí.