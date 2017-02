4 cortes de cabello masculinos que se van a llevar esta primavera

Muchos dicen que año nuevo, vida nueva, y precisamente esa filosofía de vida es la que otros cuantos también aplican al cambio de las estaciones, no solo en lo que respecta a su vida personal, sino también en lo referente a su look. Uno de los elementos clave para un buen look es el cabello, especialmente en el caso de los hombres, ya que no disponen de tantos complementos como las chicas para añadir estilo y personalidad a su apariencia física diaria, por lo que cada vez son más los chicos que acuden a la peluquería dispuestos a cambiar su corte de cabello con tal de verse guapos. Si te encuentras entre ese porcentaje de chicos y estabas pensando en realizarte un cambio de look, pero no tienes ni idea de cuáles van a ser las próximas tendencias, a continuación te vamos a contar con lujo de detalles cuáles serán los estilos clave de la próxima temporada, para los cuáles además de cortarte el cabello necesitarás también algunos productos fijadores, los cuales podrás encontrar a buen precio beneficiándote de las ofertas en fijadores de Belleza Ideal. ¡Toma nota de todo lo que viene!

1. Rapado

Sí, de nuevo el cabello rapado volverá a ser tendencia durante el 2017. Es un corte de cabello algo frío, por lo que si te llama la atención, espérate unas cuantas semanas hasta que entre el calor. Este corte está especialmente recomendado para aquellos que tengan el pelo muy claro. Un matiz para hacerlo aún más arriesgado es que te tiñas después de color gris. Un ejemplo: Maluma.

2. Con tupé

Si Elvis Presley estuviera vivo estaría muy orgulloso de que su look se haya difundido tanto actualmente. Este corte de cabello está especialmente indicado para chicos con el cabello largo. Además de peinarlo previamente se recomienda hacer uso de productos fijadores como geles, gomina y lacas fijadoras que aporten ese toque de cabello sin movimiento. No olvides hacerte la raya hacia un lado. Un ejemplo: David Bustamante.

3. Flequillo

El flequillo vuelve con fuerza esta temporada, ya que uno de los estilos clave propone dejar más larga la parte delantera del cabello frente a la trasera. Además, este look suele requerir que rices un poco las puntas de tu flequillo con el objetivo de que queden unos pequeños rizos por encima de tus ojos. Este corte es ‘top’ para morenos y castaños oscuros. Un ejemplo: Jon Kortajarena.

4. Degradado

El degradado se niega a marcharse de nuestras vidas, por lo que este 2017 también será una buena opción. Básicamente se trata de que vayas rapando tu cabello de forma escalonada, es decir, primero te raparás con el cero desde abajo y así hasta llegar a la zona superior en la que normalmente se suele utilizar tijera, no máquina. Este corte de cabello es utilizado por numerosos hombres actualmente, ya sean futbolistas o concursantes de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa. Un ejemplo: Sergio Ramos.