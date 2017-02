3 joyas que triunfarán esta primavera

“La primavera la sangre altera” y la moda también, ya que queda menos de un mes para que llegue la querida estación y el sector textil ya está sacando a la luz las principales tendencias de cara a la nueva temporada. Dentro de ellas, además de destacar diversos tipos de prendas, también ha llamado la atención la elevada presencia de complementos y accesorios como las joyas que se convertirán en un elemento imprescindible de cara a conseguir un look diferente y completo en primavera. Si eres una apasionada de la moda, pero estás un poco perdida con los complementos que van a ser ‘top’ esta temporada, no te preocupes, ya que a continuación te explicamos cuáles van a ser los tres modelos de joyas más adquiridos, los cuales los puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en joyas de Descuentos Ideal. ¿Te animas? Si quieres ser una auténtica chica ‘trendy’ esta primavera, toma nota y no pierdas detalle.

1. Anillos de todo tipo

En anillos la tendencia se diversificará bastante. Principalmente destacarán los anillos ‘mid fingers rings’, es decir, anillos para colocar en la mitad del dedo, los cuales son cada vez más un complemento ‘trendy’. Los ‘mid fingers rings’ son muy pequeños y normalmente presentan un color dorado, se suelen colocar precisamente a la mitad del dedo o algo más arriba. Son sencillos y se pueden combinar con cualquier ‘outfit’, además de con otros anillos.

Por otro lado, también serán una tendencia al alza los anillos con formas geométricas, especialmente aquellos triangulares. Con respecto a los anteriores, los geométricos no son tan versátiles y su uso se reserva por ejemplo para looks tipo sport con zapatillas, camiseta ancha y unos pitillo de tiro alto con flecos. Un tono negro en tus uñas y alguno de estos dos accesorios, una alternativa perfecta en sintonía con el último grito de la moda.

2. Cadenas

Las cadenas vuelven a ser un elemento imprescindible de muchos looks al igual que las pulseras. Especialmente destacan dos claves antes de escogerlas; deben ser muy sencillas y poco pesadas, es decir, minimalistas, y deben ser de oro. Una cadena fina y con alguna forma geométrica bañada en oro o plata es el mejor complemento que puede portar toda amante de lo ‘trendy’. Este tipo de alhajas evita el exceso y lo recargado en un look, pero potencia su visibilidad. Ojo, no es el sustituto del ‘choker’, al contrario, es un complemento ideal.

3. Choker

¿Para qué quieres un collar de perlas cuando puedes llevar un ‘choker’? Esta es posiblemente una de las preguntas que se pueden realizar todas las mujeres que a diario acuden a este complemento para potenciar el estilo en su cuello. Recién llegados de los 90 vuelven a copar las tendencias tras más de 20 años desde su etapa dorada. Son básicamente gargantillas muy ajustadas al cuello, lo que hace parecer que se trata casi de un tatuaje. Los tienes con tachuelas metálicas, con formas asimétricas, en distintos colores y tamaños, es decir, una gran variedad de modelos entre los que puedes elegir. No obstante, los más recomendables son los de cuero ya que resisten mejor las temperaturas altas que seguro experimentarás a partir de la llegada de la primavera. Utiliza varios en conjunto para darle mayor valor diferenciador a tu look.

Recuerda que ante todo en la moda lo realmente importante es experimentar, así que no lo dudes y crea tus propios looks. ¡Seguro que se convierten en tendencia!