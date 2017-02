3 perfumes que para regalar en el Día del Padre

El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre, un momento perfecto para decirles a nuestros progenitores cuánto los queremos y admiramos. Aunque cada familia es distinta, algo típico de este día, además de almorzar todos juntos, suele ser dar un presente a los padres, ya sea un dibujo, un móvil de última generación o simplemente un abrazo con todo nuestro amor y cariño. Si ya tienes en la cabeza fijada la fecha y estás como loco buscando el regalo perfecto para tu progenitor, quizá te interesa saber que los productos que más éxito suelen tener son las camisas, las corbatas, los perfumes y los libros, por lo que decantarte por alguno de ellos puede ser una buena opción. Precisamente, las colonias y los set de regalo de perfumes y productos para el baño suelen ser buenas alternativas para agasajar a los padres en este día tan especial, además de posicionarse también como los regalos más baratos, más aún si te beneficias de las ofertas en perfumes de Belleza Ideal. No obstante, si estás totalmente perdido en aromas masculinos y no sabes qué colonia regalarle a tu padre, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a dar a elegir entre tres opciones con las que seguro que triunfas. ¡Toma nota!

1. Eternity Men

Este perfume es uno de los modelos estrella de la conocida firma Calvin Klein, la cual no solo fabrica calzoncillos para hombres. Es una colonia clásica, pero fresca y agradable. Destaca ante todo por una amplia presencia de hierbas aromáticas acuáticas que trasladarán a cualquier hombre al placentero clima del verano y a una tarde en la playa. Además, contiene algunas notas amaderadas que lo hacen un perfume perfecto para portar en casi cualquier ocasión.

2. Light Blue

Del ambiente veraniego de Calvin Klein nos trasladamos al mediterráneo con esta fragancia elaborada por la firma Dolce and Gabbana, la cual también destaca por ser fresca y estival. A diferencia de ‘Eternity Men’ de Calvin Klein, esta vez no tienen un amplio protagonismo las hierbas acuáticas, sino más bien las notas frutales ácidas con un ligero fondo amaderado, que la convierten en una fragancia perfecta para los fines de semana y los días de salidas ocasionales al campo o a entornos algo más rurales y no tan cosmopolitas.

3. Acqua di Gio

Esta fragancia también corre a cargo de una gran firma, en este caso se trata del diseñador de moda Giorgio Armani, que llega con un aroma ideal para el sector masculino con un toque clásico a la par que moderno. Está hecha a base de madera, hierbas y ligeras notas frutales, es perfecta para usarla de día en pequeñas dosis, y sobre todo en la noche, ya que es cuando realmente destaca. No dudes en regalársela a tu padre, especialmente si suele salir con frecuencia durante las noches, ya que se convertirá en su perfume favorito. La gran diferencia con respecto a los anteriores modelos es que no es tan fresca, por lo que usarla durante mucho tiempo en un mismo día no es una buena opción, ya que notará la sensación de pesadez de su aroma.