3 consejos para elegir un enchufe

Un día común y corriente puede verse empañado por un problema muy común que puede ocurrir en casa, ese enchufe que servía y funcionaba, de repente ha decidido dejar de hacerlo, provocando no solo una toma de corriente menos en tu hogar, sino un nuevo problema, escoger su sustituto. Si bien parece a priori una decisión fácil, a veces elegir un enchufe no debería tomarse a la ligera, puesto que si no escogemos el material correcto o un tamaño similar al anterior podemos experimentar grandes problemas. En muchas ocasiones incluso puede suponer la pérdida del aparato que conectamos, ya que la toma no conecta bien y deteriora nuestro aparato o no funciona tal y cómo esperábamos. Si no sabes muy bien cómo elegir el mejor enchufe, pon atención a los siguientes consejos que vamos a darte. ¡Toma nota!

1. ¿Dónde comprarlo?

Existen miles de lugares donde puedes conseguir ese enchufe que buscas, pero en la mayoría de tiendas eléctricas los precios no son tan competitivos y económicos como aparentan ser, por lo que te recomendamos que te decantes por los comercios online. De esta forma podrás además consultar diversos modelos y comparar precios entre unas marcas y otras, así como también entre distintas empresas, por lo que será mucho más fácil encontrar un enchufe barato pero eficaz.

2. El diseño

Muchos dirán que es una banalidad, pero el diseño del enchufe y especialmente el tamaño son importantes si no queremos que quede muy claro que hemos sustituido el anterior. Es preferible esto a encontrarse con medio agujero en la pared que aún puede apreciarse. Por ello te recomendamos que te fijes tanto en la estética como en la serie del enchufe que tenías previamente para determinar la del nuevo enchufe. Ten en cuenta por tanto las medidas, el tamaño y las proporciones del mismo. Ante todo nunca compres un enchufe más pequeño que el anterior, siempre opta por uno más grande en caso de que no sea exactamente igual que su predecesor. El color y la textura también son otros extras que pueden influir en tu decisión de compra.

3. Tipo

Existen numerosos tipos de enchufes, por lo que también es recomendable que tengas este factor en cuenta antes de decantarte por uno. Así pues, te recomendamos que estudies a fondo cada una de las características de los distintos materiales con los que están fabricados los modelos más comunes. Entre las opciones más solicitadas se encuentran las siguientes: enchufe de cristal; enchufe de madera; enchufe de rayas y enchufe metalizado, siendo más recomendables los enchufes metalizados por su alto grado de eficacia.