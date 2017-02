3 regalos perfectos para los padres amantes de la telefonía

Cada vez está más cerca el Día del Padre, que se celebrará el próximo 19 de diciembre, una jornada que supone otro gasto extra, así que si creías que ya habías gastado todo lo que tenías que gastar, te equivocas. Este día son muchos los hijos que deciden demostrarles a sus padres todo su amor a través de un regalo, que si bien no tiene porqué ser físico, en la gran mayoría de las ocasiones sí lo es. Si ya estabas pensando en qué ibas a regalar, pero te quedaban dudas acerca de por cuál producto decantarte, no te preocupes, ya que a continuación vamos a darte algunas claves. En primer lugar, debes saber que tanto el sector tecnológico como el textil suelen ser los grandes beneficiados de cara a las compras con motivo del Día del Padre, por lo que optar por una de estas dos opciones quizá es a priori una buena opción. Si tu padre es un apasionado de la tecnología y la comunicación, tenemos los regalos perfectos, así que pon atención.

1. Una tarifa sin límites

¿Hay algo mejor que se le pueda regalar a un amante de la telefonía? Está claro que no. Puedes sorprender a tu progenitor en su día especial con una tarifa que no tenga límites o que al menos sí los tiene sean muy pocos. Por ejemplo una buena opción puede ser regalarle una tarifa de contrato, la cual pagues tú mensualmente o al menos el primer mes y que incluya hasta 10 GB de navegación para que no tenga que sufrir por aquello de quedarse sin datos; llamadas ilimitadas, y por supuesto acceso a televisión de pago o plataformas como Netflix. Numerosas compañías te lo pueden ofrecer e incluso algunas ahora pueden darte como regalo cheques regalo de hasta 30 euros para consumir en distintos comercios online, tal y como reflejan los descuentos en tarifas móviles de Descuentos Ideal.

2. Palo Selfie

Atrás quedaron los días en los que pedíamos a alguien que nos hiciera una foto con amigos, ahora se lleva el selfie para conseguir fotografías de gran calidad. Si precisamente eso es lo que ama tu padre, el palo selfie debe ser algo esencial en su móvil a partir de ahora, un complemento que lleve siempre con él y con el que registre todos los momentos que pasa con sus amigos. Los hay de mil colores, tamaños, calidad y precios, incluso también ya se están vendiendo algunos temáticos como por ejemplo en base a películas tan famosas como 'Star Wars', y por qué no, también personalizados.

3. Cargador portátil

A quién no se le ha quedado el móvil sin batería en el momento que más lo necesitaba. Las cabinas están desapareciendo de las calles, y ahora vivimos pegados al móvil por lo que el simple hecho de quedarse sin batería significa quedar incomunicado. Si tu padre suele experimentar con facilidad este problema, sin duda te agradecerá este regalo. Además, un cargador portátil no solo cargará su teléfono, sino que también lo hará con la tablet, el reproductor de música y otros dispositivos móviles y sin cables, por lo que le puede sacar mucho partido.