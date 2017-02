3 máquinas de gimnasio que puedes regalarle a tu padre

No salimos de una y ya nos metemos en otra. Si creías que después de San Valentín y con el final de las rebajas le habías puesto fin a los gastos extra, te equivocas. El próximo día 19 de marzo se celebra el Día del Padre, una jornada en la que muchos hijos deciden dar a sus progenitores numerosos regalos, ya sean comprados o hechos a mano, con el objetivo de demostrarles cuánto los quieren, agradeciendo así también que les hayan dado la vida o que se hayan encargado de su crianza porque recuerda, padre no es solo el que da la vida, también lo es el que cría. Si ya estabas pensando en qué regalar a tu padre en este día tan especial en el que un 64% de los españoles gasta dinero, pon atención, ya que a continuación vamos a recomendarte tres regalos que pueden satisfacer a tu padre en caso de que sea un auténtico fan del ‘gym’. ¿No tenía tiempo para entrenar en el gimnasio por el trabajo? No se hable más, con estos presentes podrás montarle su propio gimnasio en casa y a coste realmente bajo, ya que si te beneficias de las ofertas en máquinas de gimnasio de Belleza Ideal puedes conseguir estos artículos a mitad de precio y con descuentos realmente tentadores. ¡Toma nota de lo que te proponemos!

1. Ab Wheel

Sin duda esta es una de las maquinas para abdominales más efectivas puesto que permite definir y desarrollar el recto abdominal, siento también ideal para reducir la grasa del vientre. Trabajar el abdomen es muy necesario puesto que en cualquier práctica deportiva lo utilizamos, así que esta máquina no solo le permitirá lucir una auténtica ‘tableta’, sino que le beneficiará de cara a la realización de otras actividades. Esta rueda permite sentir un gran estímulo en el core, y no ocupa mucho espacio por lo que es un elemento eficaz y cómodo. De forma complementaria es importante que incluya en este espacio también esterillas, colchonetas, mancuernas y otro tipo de instrumentos que pueda utilizar para trabajar el abdomen, así que también pueden ser buenos regalos.

2. Bicicleta

La bicicleta es muy útil también para eliminar grasa, especialmente la estática, ya que básicamente esa es su finalidad. A diferencia de la elíptica en ella no vamos de pie, sino sentados como si se tratara de una bicicleta normal. Tampoco realizamos con ella trabajo de brazos, puesto que estos se mantienen fijos al manillar sin que deban oscilar al mismo ritmo que los pedales, como sí ocurría con las bicicletas elípticas. Esta máquina es perfecta para reducir la grasa localizada de los glúteos, tonificando los principales músculos de las piernas y trabajando muy levemente el abdomen, por lo que también puede ser una alternativa para regalar el próximo 19 de marzo.

3. Banco de pesas multifunción

Son ideales para ejercitar diversos músculos, aunque especialmente están enfocados al entrenamiento de pecho, espalda, bíceps y tríceps. El banco de pesas multifunción será el instrumento esencial para ganar un poco de fuerza y tonicidad. Busca la máxima comodidad y compra alguno que sea plegable. Suelen tener una estructura de acero, junto a diversos cables de sujeción y pies de goma antideslizantes que no dañan el suelo. Antes de comprar uno infórmate del peso que es capaz de soportar, que en teoría será como máximo 100 kilos. Lo ideal es que el banco no sea muy ancho y que se mantenga firme aunque acumule grandes cantidades de peso, siendo además ajustable y versátil. Con él podrá realizar todo tipo de ejercicios para tonificar y aumentar la masa muscular.

¿Y? ¿Qué te parecen? ¿Alguna de ellas se ajusta a lo que buscabas?