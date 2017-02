3 consejos para ahorrar con el regalo del Día del Padre

“Si malo es enero, peor es febrero”, esta es una frase que perfectamente podría aplicarse a la realidad económica de miles de personas actualmente, ya que a pesar de que aún nos encontramos a mediados de mes, muchas ya tienen la cuenta bancaria bajo mínimos. ¿El motivo? La cuesta de enero, las rebajas y San Valentín.

Tradicionalmente enero ha sido el peor mes para la economía individual, puesto que hay que hacer frente a todos esos regalos, caprichos, cenas, almuerzos y extras innecesarios que hemos consumido y en los que hemos gastado durante el periodo navideño. Sin embargo, desde hace ya algunos años, el mes de febrero también está experimentando otro auténtico drama económico a raíz de las numerosas compras que se realizan durante enero y especialmente a principios de febrero por caer en las adquisiciones impulsivas derivadas de las “increíbles ofertas” que nos ofrecen numerosas empresas tanto en rebajas como en San Valentín, dos fechas en las que más del 65% de los españoles gasta algo de dinero. Por si fuera poco, el próximo 19 de marzo es el día del padre, por lo que de nuevo debemos invertir dinero. Pero entonces, ¿no hay solución? Por supuesto que la hay, y no, no es dejar de comprar, sino más bien planificarlo todo perfectamente. A continuación te damos algunos consejos para que llegar a fin de mes y comprar el regalo de tu padre no se convierta en misión imposible. ¡Toma nota!

1. Busca, compara y aprovecha ofertas

Una buena forma de ahorrar en tus compras es mirando detenidamente las ofertas y descuentos especiales que te ofrecen los distintos establecimientos. También puedes preguntar a amigos y compañeros de trabajo dónde compran y comparar la relación calidad-precio de los productos. Por otro lado, hay grandes comercios online, como por ejemplo, Amazon, que no solo comercializan electrodomésticos, libros o videojuegos, sino que además también tienen un espacio de su catálogo reservado a moda e informática, entre otros departamentos ofreciendo ventajas y promociones exclusivas, como de las que te puedes beneficiar haciendo uso de los cupones de descuentos en compras online de Descuentos Ideal con los que te aseguramos que ahorrarás, por lo que puede ser una buena opción de cara a adquirir el regalo para el Día del Padre.

2. Proponte un presupuesto

Establecerse un límite a gastar es muy útil para ahorrar, y además también facilita elegir el regalo que le vamos a dar a nuestro progenitor, puesto que servirá de criba. Por otro lado, también te recomendamos que no compres el regalo con la tarjeta de crédito, puesto que si esta no tiene límite eso puede llevarte a excederte en el precio.

3. Haz uso del ‘DIY’

Si queremos ahorrar una opción perfecta para regalar algo a nuestro progenitor sin perder el bolsillo en el intento es hacer uso del concepto ‘Do It Yourself’, o lo que es lo mismo, ‘hazlo tú mismo’. Lo ‘handmade’ se ha puesto muy de moda en los últimos meses y supone un gran reto para la creatividad de las personas con el que se pueden conseguir presentes de enorme valor. Además, el hecho de hacer el regalo a mano tú mismo le añadirá un extra sentimental que lo convertirá en un presente único fruto de tu esfuerzo y del cariño que sientes por tu padre. Hay muchas ideas en internet para fabricar desde una lámpara de noche hasta una auténtica funda para el móvil. El límite solo puede ser tu capacidad creativa.