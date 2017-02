Calzado para hombre en Zalando con un 15% de descuento

Cada vez falta menos para el 19 de marzo, jornada en la que se celebrará mundialmente el Día del Padre. Como es tradición la mayoría de los hijos regalan un presente a sus progenitores en esta fecha con el objetivo de agradecerles que les hayan dado la vida o directamente que hayan formado parte de ella. Zalando es consciente de la cercanía de este día y por ello ha puesto en marcha numerosas ofertas para esta jornada, tal y como reflejan los cupones de descuentos de Zalando por el Día del Padre que te ofrecemos.

De entre los muchos regalos que se les pueden hacer a los padres, la moda y el sector textil se posiciona como una opción perfecta, puesto que las corbatas, los zapatos y las camisas figuran en la lista de los artículos más vendidos durante esta campaña, así que contar con estos cupones de descuento es a priori una ventaja muy jugosa.

Con estos cupones de Zalando podrás conseguir rebajas de hasta el 10% en numerosas prendas, 15% de descuento en abrigos y calzado de caballero, 20% de descuento en artículos ya rebajados, 50% menos en productos señalados, gastos de envío gratis y mucho más.

Zalando es una tienda de moda online alemana especializada en la venta de zapatos y ropa para mujer, hombre y niño. Fue creada en 2008, cuenta con sede en Berlín y está presente en países europeos como, Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, España, Francia, Inglaterra, Italia, Suecia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza o Noruega, entre otros, lo que la ha convertido en una de las empresas de comercio electrónico más importantes del sector textil a nivel mundial y por tanto en una buena opción para encontrar el regalo ideal para tu padre.

Si tu padre es un apasionado de la moda no dudes en conseguir un look completo con descuentos de hasta el 70 % hasta el próximo 19 de marzo. Si no tienes ni idea de qué le puedes regalar, a continuación te recomendamos algunos de los mejores artículos de Zalando. ¡Toma nota!:

- Zapatillas Nike ZB por 67,95 euros a combinar con una original camisa informal Jack Jones de 29,50 euros o un abrigo de Petrol Industries por 129,4 euros

- Caja regalo desde 50 euros con numerosos artículos de moda.

- Botas con cordones por 17,95 euros.

- Zapatillas Vans por 32,95 euros.

- Abrigo corto negro por 27,95 euros.

- Chaqueta bomber por 129 euros.

- Pañuelo de seda por 23,25 euros.

- Zapatillas de Tommy Hilfiger por 59,95 euros.