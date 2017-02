3 regalos cosméticos que pueden encantar a tu padre

El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre en todo el mundo. Una jornada perfecta para decirle a uno de nuestros progenitores cuánto lo queremos y admiramos, demostrándole además que estamos ahí y que nos acordamos de él siempre. Aunque aún quedan algunas semanas para la celebración de la conocida festividad, ya son muchos los hijos que están buscando como locos o al menos están pensando en el mejor regalo para el mejor padre del mundo. Si bien esta tarea es algo fácil, sobre todo para aquellos que tienen mucha complicidad con sus progenitores, sí es cierto que requiere de tiempo y análisis, sobre todo si no queremos fallar en la elección. Elegir un regalo para el día del padre dependerá ante todo de los propios gustos de tu padre. ¿Le gusta la música? ¿Es un apasionado del cine? ¿Prefiere la moda y la belleza? Estas son algunas de las preguntas que debes responderte para poder identificar el mejor regalo para una de las personas que te dio la vida. Como no queremos que te compliques mucho, y sobre todo si tu padre es un auténtico amante de la estética y la belleza, a continuación pon atención porque te vamos a recomendar los tres mejores regalos cosméticos que puedes hacerle, los cuales los puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en cosméticos de Belleza Ideal. ¡Toma nota!

1. Set de afeitado

Si tu padre se afeita con frecuencia, un buen regalo puede ser un set de afeitado tradicional, el cual normalmente suele estar compuesto por navaja, sérum, jabón y brocha de pelo. Algunos sets son extremadamente elegantes debido a la caja en la que se presentan los productos, por lo que se posicionan como una perfecta alternativa. Por otro lado, otro buen regalo relacionado con el afeitado que puede encantar a tu padre es un gel especial para “dibujar” los contornos del bigote y la barba, pudiendo así mejorar la eficacia y el acabado de su afeitado. Por supuesto no te olvides de un buen after shave, que calmará, hidratará y reparará su piel después del afeitado.

2. Un perfume intenso

Aunque te parezcan un cliché, los perfumes son buenas opciones para regalar en el Día del Padre, ya sean clásicos o modernos. Eso sí, ante todo ten en cuenta que el aroma se ajuste a los gustos de tu padre. Lo más común es regalar fragancias intensas y con carácter, pero como te hemos dicho, esto dependerá de cada persona. Te recomendamos un perfume con notas de salida muy cítricas como pomelo o naranja y con un ligero toque amaderado, ya que suelen ser aromas muy frescos y cómodos.

3. Gel para el abdomen

Si a tu padre le encanta el deporte y práctica con regularidad ejercicio físico, un buen regalo puede ser un gel para el abdomen, ya que es una excelente ayuda de cara a lucir la codiciada ‘tableta’. Este gel eliminará la grasa localizada en la zona abdominal durante la noche y le aportará firmeza y definición. No obstante, el gel no es milagroso, por lo que si no realiza deporte físico, muy probablemente no observe los beneficios.

¿Y? ¿Alguno de estos regalos te convence para tu padre?