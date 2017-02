¿Qué es y para qué sirve el certificado SSL?

Internet, la comunicación y los dispositivos móviles forman parte de nuestro día a día. Vivimos en la era de la comunicación y la red se ha convertido en un importante espacio para compartir nuestra vida con cualquier persona, comunicarnos con gente de todo el mundo y también para desarrollarnos profesionalmente, ya sea poniendo en marcha una empresa o difundiendo nuestro propio trabajo. Es tal la importancia de internet que numerosas empresas apuestan actualmente por el entorno online como una plataforma crucial para comunicarse con sus clientes y también para ejercer como base de su actividad de negocio.

No obstante, aunque la web ofrece multitud de ventajas como la inmediatez, la globalidad y la interacción, también suele posicionarse continuamente en el ojo del huracán por ser epicentro de estafas, delitos de identidad, robos bancarios, etc. lo que la convierte en una plataforma fuerte y a la vez débil, sobre todo si no cuentas con los mecanismos de seguridad necesarios. Por ello, si tienes una empresa o una página personal es necesario que te protejas contra virus, piratas informáticos y ladrones de identidad. Si estás un poco perdido, no te preocupes, ya que a continuación te contamos cuáles son los mejores productos de seguridad para mantener tu sitio web protegido y a tus visitantes seguros. Estos productos los puedes encontrar a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en seguridad web de Descuentos Ideal.

Uno de estos artículos que puede ayudarte de cara a proteger los datos de tu web es el certificado SSL. ¿Sabes qué es? ¡Te lo contamos!

¿Qué es?

Una buena alternativa si quieres mantener la seguridad de tu web es instalar un sistema SSL (Secure Sockets Layer), un estándar global de seguridad que se utiliza desde 1994, y que cada vez más empresas incorporan a sus páginas. Lo puedes adquirir en empresas especializadas en seguridad online y normalmente podrás elegir entre varias opciones que se diferenciarán en el nivel de seguridad que ofrecen y también en el precio.

¿Para qué sirve?

Con este sistema se creará un canal cifrado entre el servidor y el navegador para proteger los datos transmitidos por el usuario contra intromisiones y fraudes. Los usuarios y tú mismo podéis comprobar si el sitio web dispone de un certificado SSL si hay una letra ‘S’ después del ‘http’, así como también si hay un icono de candado en la barra de dirección. Los clientes suelen valorar muy bien a las empresas que implementan este certificado de seguridad.

Algunos de los certificados SSL más conocidos son los estándar, los destinados a organizaciones y empresas grandes, los especialmente indicados para tiendas web, los orientados para subdominios, y finalmente, aquellos que se utilizan para varios dominios. Estos últimos son ideales para grandes cadenas empresariales, puesto que con un mismo producto podrán implementar la seguridad en diversos sitios web en los que operan.