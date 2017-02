3 masajes relajantes para liberar el estrés de la semana

Estamos como quien dice a mitad de semana laboral, por lo que el cuerpo ya empieza a notar el cansancio derivado de tres largos días de trabajo, madrugones y estrés. Sin embargo, para casi todo en esta vida hay solución, y el cansancio figura dentro de ese ‘casi todo’, por lo que te vamos a ofrecer algunas alternativas para que llegues al viernes radiante como una flor y con cero signos de cansancio. ¿Cómo? Muy fácil, practicándote un masaje.

Aunque no lo creas con solo invertir unos minutos trabajando la musculatura o eliminando la tensión acumulada en ella, podemos no solo dormir mucho mejor, sino que además aumentaremos nuestras energías para afrontar lo que resta de semana. ¿Qué te parece? Si estás un poco perdido en temas de masajes, a continuación te vamos a recomendar algunos que te dejarán como una persona nueva, ya que liberarán las tensiones de tus músculos, te relajarán y repondrán todas las fuerzas que has perdido estos días. Solo te hará falta un lugar para tumbarte, una crema o un aceite de masaje y también un par de manos para realizarlo. ¿Ya lo tienes todo? ¡Toma nota de los mejores masajes relajantes!

1. Sensitivo

Si quieres que todos tus sentidos se activen y experimenten el placer de un masaje, esta es la mejor técnica que puedes poner en práctica. Este tipo de masaje también es denominado masaje californiano y su principal característica es que deja al paciente totalmente relajado, puesto que proporciona bienestar y relajación general. Son ideales si después vas a realizarte otro tratamiento como por ejemplo una mascarilla facial, ya que deja a la piel y a los organismos totalmente preparados para recibir un nuevo producto o tratamiento. No obstante, no es recomendable para aquellas personas que tienen varices o inflamaciones localizadas, puesto que el producto que se utiliza puede causarles daños.

2. Linfático

Este tipo hace especial énfasis en eliminar las toxinas negativas que nuestro cuerpo acumula debido al estrés, el alcohol o la mala alimentación. Se basa en la importancia que tiene la linfa para el sistema linfático. La linfa es un fluido que se encarga de transportar nutrientes a las células. El objetivo con este masaje es encauzar la linfa hacia el corazón. Para ello la presión debe ser muy suave, que apenas se note, pero que sí elimine las posibles sustancias negativas, y nos permita reducir tensión, dolores de cabeza, ansiedad o estrés. En el aspecto más estético son ideales para eliminar exceso de acné, arrugas y aumentar la salud de nuestra piel.

3. Tántrico

A diferencia de los anteriores, este masaje además de conducir el cuerpo a un profundo estado de relajación es ideal para experimentar un momento íntimo y placentero con tu pareja, ya que se basa en la estimulación de zonas poco habituales en los masajes, como pueden ser los labios, el lóbulo de la oreja, el cuello y los pies, entre otras. Es tal la complicidad y sensualidad que se desprende de la práctica de este masaje que es considerado una buena forma de iniciar un encuentro íntimo con nuestra pareja a modo de preliminar.

Esperamos que estos tipos de masajes te hayan parecido interesantes y que los pongas en práctica en soledad o con tu pareja para liberar tensiones y decir adiós al estrés generado por los problemas semanales. ¡Ánimo que ya llega el viernes!