3 zapatillas para regalarle a tu chica por San Valentín

El amor vive hoy su día grande, y es que por fin ha llegado San Valentín, un día que muchos vivirán junto a sus parejas dando paseos por el parque, yendo al cine a ver una película romántica, cenando a la luz de las velas en un lujoso restaurante, descubriendo el mundo, realizando una escapada romántica, y en definitiva, realizando cualquier actividad pero juntos. Una tradición muy común de esta fecha es dar un regalo a la persona amada, ya sea una colonia, una caja de chocolates o un móvil de última generación, lo importante es el detalle, o al menos eso dicen. Son muchas las personas que aunque haya llegado ya el día no tienen el regalo comprado, ya sea por falta de tiempo, de ideas o simplemente de dinero. Si te encuentras entre ese porcentaje de enamorados a los que les ha pillado el toro y hasta la gacela Thompson, no te preocupes, ya que para todo hay solución, y tranquilo, si estás sin ideas también hay solución, puesto que nosotros te vamos a dar algunas. La moda y los complementos suelen ser buenas alternativas de cara a regalar en estas fechas, así que, ¿por qué no decantarte por ello? Si estabas pensado en regalarle a tu chica unos tacones o un bolso, error. Las tendencias marcan el estilo urbano y por ello la mejor opción son un buen par de zapatillas urbanas, como las que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en zapatillas de Descuentos Ideal. ¡Toma nota de los mejores modelos!

1. Cortez Leather Lux

Estas zapatillas cuentan con un diseño inspirado en las zapatillas de running, pero en cambio son ideales para combinar con casi cualquier look, además de destacar por una mayor comodidad para su día a día. Entre las principales ventajas de las mismas destaca que son ligeras, impermeables, cuentan con una alta amortiguación gracias a que poseen media suela de espuma ligera y ofrecen una tracción duradera gracias a su suela exterior de goma con diseño de espiga. La parte superior puede ser de tela o de piel, pero independientemente de ello garantizan comodidad, durabilidad y transpiración.

2. Air Huarache

Las Air Huarache son otro modelo muy recomendable, ya que a diferencia de las anteriores la parte superior es combinada, puesto que está hecha de neopreno con revestimientos de piel tratada, lo que garantiza una gran comodidad prácticamente en cualquier terreno y también mantendrá cálido tu pie. Por otro lado, incorporan en el talón una fibra especial para dotarle de una amortiguación excelente y ligera, protegiendo al pie así contra impactos repentinos. Además, también destacan por poseer un sistema de correas moldeadas en el talón para lograr una sujeción perfecta y una suela exterior de goma con ranuras flexibles que proporcionará una excelente tracción y un movimiento muy natural.

3. Force

Las Air Force son un excelente regalo para todas aquellas chicas amantes del deporte, ya que además de poder combinarlas con casi cualquier look, podrán utilizarlas también para realizar algunas actividades deportivas, como por ejemplo trabajos en gimnasio. Son unas zapatillas de perfil bajo con detalles luminosos en la parte superior y una suela exterior de goma muy duradera que resiste de forma eficaz cualquier impacto y el contacto con cualquier terreno y proporciona durabilidad y tracción. La parte superior es un híbrido, ya que cuenta con material sintético pero también con piel premium para una mayor durabilidad y comodidad.

¿Ves en alguna de ellas el regalo perfecto para tu chica? ¡Esperamos que sí!