3 regalos que podéis disfrutar juntos este San Valentín

Ya ha llegado San Valentín, el 14 de febrero o Día de los Enamorados, como prefieras llamarle. Una jornada perfecta para disfrutar junto a esos que nos quitan el sueño para bien o para lanzarnos a conquistar a ese o esa que vemos a diario y que nos ha robado el corazón. En esta fecha es muy normal dar algún presente a nuestro chico o chica, pero según un estudio este día es uno de los que más discusiones genera principalmente por haber fallado en el regalo o peor aún, por olvidarnos de dar algún detalle a nuestra media naranja. Por ello, hay muchas personas que prefieren no regalarse o directamente omitir la existencia del día grande de Cupido. Si bien esa es una opción, nosotros vamos a ofrecerte otra alternativa, ¿qué te parece si compráis algo que podáis disfrutar ambos? Un viaje, un tratamiento de belleza, una cena en un restaurante… son tantas las alternativas que no nos cabe en la cabeza que prefiráis pasar de San Valentín anualmente, por ello hemos realizado un ranking que refleja cuáles son los mejores regalos para disfrutar en pareja este San Valentín. ¿Quieres conocerlos? ¡Toma nota!

1. Juguetes sexuales

San Valentín es un buen día para poner a prueba la pasión de nuestra pareja y por tanto también para innovar y romper los tabús con un encuentro apasionado y diferente. Una buena opción para ello es hacer uso de algún juguete sexual como los que puedes encontrar a buen precio beneficiándote de las ofertas en juguetes sexuales de Belleza Ideal. Hay una gran variedad de modelos disponibles, discretos, provocativos, para ella, para él, suaves, seductores, picantes… tú decides con cuál te quedas. Algunos de los más aclamados son los cock ring, ya que tanto para el coito heterosexual como para el coito homosexual provocan gran cantidad de placer. No obstante, también dispones de antifaces, anillos vibradores vaginales, vibradores, bolas chinas, geles íntimos, pellizcador de pezones, etc.

2. Juegos de mesa

Otro buen regalo para disfrutar en compañía de tu pareja puede ser un juego de mesa. Aventuras, estrategia, colaborativos… son muchas las variantes de juegos de mesa que puedes encontrar, pero si estás un poco perdido, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a decir algunos títulos que suelen gustar mucho a aquellas personas que los juegan en pareja, siendo por lo tanto una opción idónea como alternativa de regalo en este San Valentín, claro, siempre y cuando seáis ambos muy ‘jugones’. Algunos de los que podemos recomendarte son ‘Munchkin’, ‘Zombicide’, ‘Jaipur’ y ‘Exploradores, entre otros, y sobre todo si sois fans de ‘Star Wars’, el nuevo ‘Rebellion’, en el que uno de vosotros representará a la rebelión y el otro al imperio.

3. Un viaje

Para viajar siempre es buen momento, no hace falta que sea San Valentín, pero si además tenemos ese aliciente, ¿por qué no? Hay numerosos destinos que te están esperando con los brazos abiertos porque quieren ser descubiertos por ti y por tu media naranja. La exótica Canarias es uno de los entornos idóneos para escaparse un fin de semana y vivir un auténtico verano en febrero. París, Venecia y Nueva York completan el catálogo de destinos perfectos para desarrollar una bella historia de amor este San Valentín. Como extra, si sois fans del universo Disney no dudéis en trasladaros a Disneyland por San Valentín, ya que viviréis unos días llenos de magia y por supuesto seréis testigos del amor que se profesan Mickey y Minnie y Daisy y Donald. ¿No es ideal?

Esperamos que con estas ideas, no hayáis abandonado las ganas de pasar San Valentín por no fallar en el regalo del otro, ante todo pensad en un regalo que os una más de lo que ya estáis. ¡Feliz San Valentín!