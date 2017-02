3 zapatillas perfectas para San Valentín

Es San Valentín, una fecha que para muchos podría pasar rápidamente, ya que están solteros o bien les recuerda a tiempos pasados en los que sí tenían pareja, pero también una jornada muy especial para esos otros a los que Cupido ha lanzado la flecha del amor. Al igual que en Navidad, en San Valentín es muy común entregar un presente a esa persona que nos tiene locos, algo que se convierte en un auténtico problema para todas esas personas faltas de imaginación o que no conocen del todo al chico o chica de sus sueños. Una alternativa perfecta para regalar algo y no fallar en el intento es entregar un presente que tenga relación con los gustos y aficiones de nuestra pareja. ¿Le gustan los animales? ¿Es más de cine y televisión? ¿Es un apasionado del deporte? Ante todo, hazte preguntas acerca de él o ella. En caso de que tu media naranja sea una auténtica forofa del deporte, no te preocupes en absoluto por nada más, ya que te vamos a contar con lujo de detalles cuáles son los regalos clave para este tipo de personas. ¿Quieres conocerlos? ¡Pues toma nota!

1. Zapatillas de crossfit

El ‘crossfit’ es la nueva actividad estrella en una gran cantidad de gimnasios y centros deportivos, ya que permite entrenar una gran cantidad de músculos a la vez. Por ello, un buen regalo este San Valentín pueden ser unas zapatillas de Crossfit, las cuales las puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en zapatillas deportivas de Descuentos Ideal. Este calzado le garantizará una buena estabilidad y sujeción del pie mientras practica cualquier actividad deportiva, no solo crossfit, ya que se adaptan perfectamente a cualquier terreno. Además, son zapatillas hechas con un material muy resistente y transpirable, por lo que además de facilitar la estabilidad del talón, permite que el pie expulse el sudor, evitando los típicos problemas derivados de la sudoración excesiva.

2. Cinturón

Con cinturón no nos referimos al típico cinturón para cualquier pantalón, sino a un cinturón para controlar la estabilidad de la columna vertebral y evitar cualquier lesión en ella a causa del levantamiento de peso libre. Es ideal para aquellos y aquellas que suelen realizar una carga muy elevada de peso en ejercicios de remo o que impliquen el trabajo de las lumbares. Se utilizan para evitar que haya una lesión lumbar, ya que es algo que puede ocurrir fácilmente si cargamos excesivamente la barra con la que trabajamos, pudiendo llegar a rompernos varios huesos si nos forzamos en exceso. Normalmente se utiliza en el levantamiento de peso libre, por lo que si suele utilizar máquinas o hacer otro tipo de actividad no tiene porqué hacer uso de él, así que tenlo en cuenta antes de decantarte por este regalo.

3. Smartwatch

Este regalo se convertirá en uno de los accesorios para el ‘gym’ favoritos de tu chico o chica, ya que con él no tendrá necesidad de llevar su teléfono móvil mientras realiza cualquier actividad deportiva, puesto que se trata de una pulsera que tras conectarla a su dispositivo móvil recibirá todo tipo de notificaciones que lleguen al terminal, incluyendo mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, publicaciones o notificaciones de redes sociales e incluso correos. Algunos smartwatches permiten incluso visualizar imágenes o realizar y contestar a llamadas de voz, aunque claro, el precio se verá algo incrementado.

Esperamos que estas tres alternativas te hayan parecido interesantes y que tengas ya muy claro qué le vas a regalar a tu chico o chica. ¡Feliz San Valentín!