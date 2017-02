3 perfumes para triunfar en San Valentín

Cupido ya tiene todo preparado para trabajar más que nunca a partir de las doce de esta noche, cuando comenzará oficialmente San Valentín, un día amado y odiado a partes iguales. Si tienes la suerte de tener a alguien a tu lado que te quiere y te respeta, muy probablemente estarás pensando en entregarle algún detalle con motivo de la conocida fiesta. Si bien el día es archiconocido precisamente por eso, por la entrega de regalos entre enamorados, también se posiciona como uno de los días en los que más discusiones de pareja ocurren. ¿El motivo? No acertar con el presente. Chocolates, dispositivos tecnológicos, ropa, libros, perfumes… son tantas las opciones que parece casi imposible fallar en la elección, pero sí es muy posible. Si bien regalar lo clásico podría parecerte anti romántico, debes saber que está tan asimilado que San Valentín es un día o para recibir chocolates o para recibir una colonia, que es el regalo más esperado y por ello precisamente muchas personas semanas antes comienzan a investigar acerca del perfume que les gustaría que le regalaran. Total, un perfume al año no hace daño. Si también habías pensado en esta alternativa, pero tienes miedo a fallar, no te preocupes, porque a continuación vamos a recomendarte las mejores fragancias para este San Valentín, las cuales las puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en colonias de Belleza Ideal. ¿Listo? ¡Toma nota!

1. Una fragancia para ambos

Las fragancias hechas con pequeñas o altas notas de madera de sándalo son ideales para todos aquellos que pasan mucho tiempo en el trabajo o que están en la calle y en contacto con personas gran parte del día. Esto se debe a que su aroma perdura en el tiempo incluso aunque hayan pasado ocho horas desde que fue aplicado el perfume. Normalmente estas colonias suelen incluir otras notas de pachuli, almizcle e incluso bergamota que las hace ideales para disfrutar de un aroma neutro e intenso, pero agradable y fresco. Además, este tipo de perfumes son perfectos para el invierno, así que, ¿por qué no? Un buen ejemplo sería ‘Eternity Eau’.

2. Una fragancia para ellos

Gucci con su talante italiano llenará de masculinidad a los hombres con ‘Guilty’, un perfume en palabras del propio responsable, “hecho para triunfar”. Con un sofisticado y elegante frasco y mediante sistema de spray, la fragancia se sitúa a medio camino entre el ácido del limón y el dulce aroma de la lavanda con una nota central de flor de naranjo y algunas bajas de madera de cedro y pachuli, que harán que conquiste los sentidos de cualquiera que tenga contacto con él. No lo pienses más y ríndete ante lo exótico y sensual de un perfume único para chicos.

3. Una fragancia para ellas

‘Rosa Excelsa’ es un perfume que ante todo destaca por su más absoluta feminidad derivada en parte por la mezcla de pétalos frescos de la rosa durante la floración. Una esencia que viene perfectamente capturada en un excelente frasco ovalado que destaca por su diseño minimalista y femenino con un motivo floral en la parte superior. Entre sus principales componentes destaca el neroli, el narciso, la rosa turca y amarillis que le aporta un toque de sensualidad único, y finalmente el almizcle. Se posiciona como una fragancia ideal para utilizar a diario, especialmente por las mañanas, lo que no significa que lo más recomendable sea que la utilice durante todo el día, ya que es muy intensa por lo que podría acabar cansándose del aroma.

Y tú, ¿con cuál de estas fragancias te quedarías este San Valentín?