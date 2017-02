4 regalos curiosos que puedes hacer en San Valentín

San Valentín se celebra el próximo martes 14 de febrero y es un momento perfecto para demostrar cuánto queremos a nuestro chico o chica. Sin embargo, a pesar de que sea un día tan especial, la mayoría de enamorados opta por hacer regalos muy típicos como caja de bombones, un ramo de rosas, un set de perfumes, una camisa, etc. Regalos que irremediablemente no son nada personalizados y que no harán sentir especial a la otra persona. Por ello, a continuación te vamos a recomendar algunos regalos especiales que estamos seguros de que encantarán a tu enamorado o enamorada, los cuales podrás conseguir fácilmente beneficiándote de los cupones de descuentos en regalos originales de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. Un proyector de océano

Si tu otra mitad es un auténtico enamorado del océano no dudes en regalarle un proyector de océano como el Daren Waves, con el que podrá convertir cualquier habitación de casa, incluyendo el cuarto de baño, ya que es resistente a las salpicaduras, en un increíble espacio de relajación y paz al transformar la zona en un auténtico océano con tranquilas aguas azules y pececillos alrededor. Por si esto fuera poco, el proyector también incorpora un altavoz al que podrás conectar cualquier reproductor de música para escucharla a través de él. Por otro lado, se apaga de forma automática tras 1 hora, así que es perfecto para las personas que tienen estrés y no concilian bien el sueño.

2. Lámpara inteligente para el bolso

Si bien no todas las chicas tienen como fiel compañero de vida un bolso, tanto si tu pareja es chica como si es chico, este accesorio puede ser un regalo ideal, siempre y cuando utilice bolso recuérdalo. Esta lamparita LED se coloca en el bolso y reacciona al tacto conforme la mano se va acercando a ella, arrojando luz en el interior del bolso para que así pueda localizar todos los objetos que tiene guardados con mayor facilidad. Poco después se apagará sin problema.

3. Árbol de Sakura

Para los fans de lo oriental este regalo sin duda será toda una sorpresa, puesto que podrán vivir el tradicional florecimiento de los árboles de sakura en su propio escritorio. Se trata de un árbol en miniatura que florece de verdad con preciosos capullos de color rosa como los de los cerezos, que se llenan de flores cada primavera. Al igual que un árbol natural también perderá sus flores, por lo que podrás celebrar en tu escritorio un pequeño ‘hanami’, la fiesta que se celebra en Japón cuando las flores empiezan a caer.

4. Máquina expendedora de dulces

Si tu pareja es goloso o golosa entonces no dudes en regalarle una auténtica máquina expendedora de dulces de estilo retro al más puro estilo de las máquinas expendedoras de Jelly Belly. Suele estar fabricada en metal y con el globo de cristal, por lo que es muy frágil. Además, funciona como una auténtica máquina, ya que necesitará de una moneda para conseguir varios dulces, por lo que es perfecta para que empiece a calcular cuánto se gasta día a día en este ‘vicio’.