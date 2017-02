3 formas de lucir un 'eyeliner' perfecto este San Valentín

Existen muchas formas de potenciar nuestro estilo y en general cualquier look, no solo a partir de complementos, accesorios y combinaciones imposibles, sino también a partir del buen uso del maquillaje. Con buen uso no nos referimos únicamente a que debas escoger los mejores productos, que también, sino más bien a que debes conocer las mejores técnicas para potenciar tus rasgos, desde los labios hasta la mirada, pasando por los pómulos y la nariz. En general se trata de que teniendo la mejor de las herramientas sepas darle el mejor de los usos, ya que de nada te servirá tener un buen instrumento si no sabes cómo utilizarlo eficazmente para conseguir el resultado que ansías. Una buena forma de potenciar nuestro estilo es realzando y fortaleciendo nuestra mirada, algo que solo se puede conseguir de tres formas: con un buen ‘eyeliner’, con unas buenas sombras y sobre todo con una buena técnica de delineado. Si estás totalmente perdida en este tema, no te preocupes, ya que a continuación vamos a contarte detalladamente las tres mejores técnicas para lucir un delineado en los ojos a partir de tu ‘eyeliner’, el cual si no tienes puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en delineadores de Belleza Ideal. ¿Ya estás preparada? ¡Toma nota!

1. Ojos de gato

Conseguir una mirada felina no es algo fácil, ya que tener los ojos verdes o azules también es muy importante. Sin embargo, utilizando la técnica correcta de delineado puedes suplir esta carencia y conseguir esa mirada potente que deseas. Para ello, comienza realizando una línea por donde quieras que suba el final del ‘rabillo’, así la tendrás señalada. Una vez lo hayas hecho en los dos ojos, empieza delineando suavemente la parte exterior del ojo con la parte más gruesa del ‘eyeliner’. Finalmente con la parte más fina o menos gruesa realiza el delineado por la parte inferior del párpado hasta llegar al final que marcaste previamente. Así, conseguirás un doble delineado, superior e inferior, con un perfecto final en forma de ola.

2. Dobles pestañas

Uno de los deseos de muchas mujeres es conseguir unas pestañas más largas y voluminosas que prácticamente parezcan infinitas. Si bien con el delineado no se consigue precisamente este resultado, puesto que para ello necesitaríamos alargadores de pestañas y otros utensilios, con un ‘eyeliner’ sí podemos multiplicar el número de pestañas o al menos dar apariencia de ello. Para ello, comienza realizando una línea fina en tus párpados superiores y otra más pequeña justo debajo de las pestañas inferiores, esto te garantizará la sensación de tener el doble de pestañas. Para que el acabado sea aún más evidente, rellena con extra de máscara de pestañas de color negro.

3. Ojos grandes

Si tienes los ojos pequeños y quieres dar sensación de que son algo más grandes, luciendo así una mirada más potente y firma, esta es sin duda la técnica de la que debes hacer uso. En primer lugar, marca con la zona fina del ‘eyeliner’ el final de la línea que harás. Cuando acabes, empieza marcando desde el lagrimal con la parte más fina y ve engrosando la línea con el lado más grueso del lápiz. Puedes ir engrosándola poco a poco y según tu gusto. Así conseguirás un trazo fino que conforme va llegando al ojo es cada vez más oscuro y grueso, lo que marcará profundamente tu mirada.

¿Habías utilizado alguna de estas técnicas para llevar tu ‘eyeliner’? ¡Cuéntanoslo!