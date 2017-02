Disfruta de descuentos en La Casa del Libro por San Valentín

San Valentín está a la vuelta de la esquina, pero pese a la cercanía, aún son muchos los enamorados que no tienen claro qué le van a regalar a sus parejas. Si bien las colonias y los chocolates son un tópico nada despreciable, decantarse por regalar un libro o una película en DVD que le encante no tiene porqué ser una mala opción. Precisamente por ello, La Casa del Libro ha apostado por la fecha con diversas ofertas especiales, tal y como reflejan los cupones de descuentos de La Casa del Libro que te traemos en exclusiva. ¡Pruébalos!

Con estos cupones podrás beneficiarte de libros a partir de 5,95 € en la sección ‘Outlet’, libros de cocina desde 1 €, hasta un 10% menos en tus compras, 5% de ahorro en comics y en libros electrónicos, 10% menos en eBooks, envío gratuito y mucho más.

La realidad es que los libros nunca están de más, ya que quien regala un libro, no solo regala sabiduría y conocimientos, sino también grandes aventuras por vivir, así que no lo dudes y benefíciate de estos cupones para conseguir ese libro que tanto quería tu chico o chica. Y si la lectura no es su fuerte, no te preocupes, ya que La Casa del Libro dispone también de un amplio catálogo de películas y series en DVD y Blu-Ray.

La empresa es una librería virtual que fue fundada en 1996 y que hace envíos a cualquier continente del mundo. Además, cuenta con un gran fondo bibliográfico de aproximadamente 1.000.000 títulos en España y 3.000.000 en el resto de bibliotecas extranjeras, por lo que podrás encontrar prácticamente cualquier libro que busques, ya sea en formato físico o electrónico. Además, también ofrece un amplio catálogo de eBooks y eReaders.

Algunos de los libros que triunfarán este San Valentín, ya que actualmente figuran entre los más vendidos son los siguientes:

- Uno de los libros más vendidos de los últimos meses, ‘Todo esto te daré’ de Dolores Redondo, premio Planeta 2016.

- ¿Fan de ‘Harry Potter’? Entonces, ‘Harry Potter y el legado maldito’ es su libro perfecto.

- Para los amantes de la cocina, ‘Alta cocina en tu mesa’ de Le Cordon Bleu.

- Arturo Pérez-Reverte regresa con ‘Falco’, una gran novela.

- Misterio, suspense y terror asegurado en lo nuevo de Carlos Ruíz Zafón, ‘El Laberinto de los Espíritus’.

- La mejor guía espiritual y de autoayuda se llama ‘El poder del ahora’ de Eckhart Tolle.